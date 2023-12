Legende: Der Youngster richtets Warren Zaïre-Emery trifft gegen den BVB zum 1:1. Reuters/Action Images

PSG hat sich dank einem 1:1 bei Dortmund im letzten Gruppenspiel der Champions League für die Achtelfinals qualifiziert. Newcastle und Milan (1:2) scheiden aus.

In der Gruppe H löst Porto dank einem 5:3-Sieg im Direktduell mit Schachtar das letzte Ticket.

Im Duell um den Gewinn der Gruppe E setzt sich Atletico gegen Lazio durch (2:0).

Bereits am frühen Mittwochabend haben die Young Boys zum Abschluss in Leipzig mit 1:2 den Kürzeren gezogen.

Gruppe F: PSG weiter – Milan-Sieg nützt nur bedingt

Dortmund – Paris St-Germain 1:1

PSG wandte das erste Scheitern in der Gruppenphase der Champions League seit 2011 nicht ohne zu zittern ab. In einer hochattraktiven Partie in Dortmund war das Resultat noch das langweiligste. Karim Adeyemi traf für die Borussen (51.), nur 5 Minuten später glich der erst 17-jährige Warren Zaïre-Emery mit einem verwerteten Abpraller für die Pariser aus. PSG hatte vor allem in der 1. Halbzeit einen Hochkaräter nach dem anderen liegengelassen. Doch auch das bereits qualifizierte Dortmund kam zu zahlreichen Chancen. Das Remis reichte den Franzosen, weil im Parallelspiel nicht Newcastle gewann.

01:05 Video Unfassbare PSG-Doppelchance: Erst verpasst Lee, dann Mbappé Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Newcastle – Milan 1:2

In einer ebenfalls animierten Partie in Newcastle setzten sich die Gäste dank einer starken Schlussphase durch. Christian Pulisic traf nach einer Stunde aus dem Nichts zum 1:1-Ausgleich. Samuel Chukwueze sicherte Milan 6 Minuten vor Schluss – auf Zuspiel des eingewechselten Noah Okafors – den Sieg und damit das Überwintern in der Europa League. Die Engländer dominerten zu Beginn und gingen durch einen wuchtigen Abschluss durch Joelinton in Führung (33.). In der Schlussphase scheiterten sowohl Bruno Guimaraes (Newcastle) wie auch Rafael Leao (Milan) am Aluminium.

Gruppe H: Porto solide – Antwerpen mit Überraschung

Porto – Schachtar 5:3

Gleich 8 Tore fielen im Direktduell um das Achtelfinal-Ticket der punktgleichen Porto und Donezk. Die Portugiesen waren über weite Strecke dominant und führten 3:1 und 4:2, Schachtar gelang jeweils der Anschlusstreffer. Galeno traf für die Gastgeber in der 1. Halbzeit doppelt, Stephen Eustaquio bugsierte den Ball zuungunsten Portos ins eigene Tor (72.).

Antwerpen – Barcelona 3:2

In einer spektakulären Schlussphase erkämpfte sich Antwerpen gegen das grosse Barcelona einen Sieg. Es waren die ersten Punkte für den Underdog in dieser CL-Kampagne. Dabei schien Barça in der 90. Minute die belgische Party zu crashen: Der 17-jährige Marc Guiu traf zum 2:2-Ausgleich. Nach dem dritten katalanischen Abwehrpatzer des Abends stellte George Ilenikhena den Sieg doch noch sicher. Bereits bei den Toren von Arthur Vermeeren (nach 75 Sekunden) und Vincent Janssen (56.) sah die Barcelona-Defensive nicht gut aus. Ferran Torres hatte nach mustergültiger Vorarbeit von Lamine Yamal das erste Mal ausgeglichen (35.).

00:30 Video Barça-Flop im Aufbau: Vermeeren trifft nach 75 Sekunden Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Gruppe E: Atletico ohne Mühe – Celtic mit Premiere

Atletico – Lazio 2:0

Im Duell um den Gruppensieg der bereits Qualifizierten setzte sich Atletico zuhause mühelos durch. Die Madrilenen gingen bereits nach 6 Minuten durch Antoine Griezmann in Führung. Das 2:0 von Samuel Lino per wuchtigem Halbvolley fiel kurz nach der Pause, Lazio verschlief den Start gleich zweimal. Die Römer waren in der 1. Halbzeit zu Chancen gekommen, nach dem 2. Treffer blieb das Heimteam aber klar überlegen.

Celtic – Feyenoord 2:1

Auch im Celtic Park stand das Schlussresultat erst nach einer spannenden Schlussphase fest. Yankuba Minteh glich für das bereits für die Europa League qualifizierte Feyenoord 8 Minuten vor Schluss aus. Doch Gustaf Lagerbielke sorgte in der Nachspielzeit doch noch für den ersten Sieg Glasgows in dieser Kampagne. Den Führungstreffer für die Gastgeber war Luis Palma mittels Penalty gelungen (33.). Feyenoord hat damit als erstes niederländisches Team 8 CL-Auswärtsspiele in Folge verloren.

Die Auslosung zu den Achtelfinals geht am Montag in Nyon über die Bühne (live bei SRF).