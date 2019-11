Tottenham dreht gegen Olympiakos Piräus einen 0:2-Rückstand und steht im Champions-League-Achtelfinal.

Auch Manchester City löst das Ticket dank einem 1:1 gegen Schachtar Donezk.

Dagegen verpasst Atlético im Duell mit Juventus die vorzeitige Qualifikation, Bayer Leverkusen darf weiter hoffen.

Definitiv in den Achtelfinals steht Real Madrid.

Gruppe B: Tottenham gewinnt mit 4:2

Nach der ersten Halbzeit gegen Olympiakos Piräus musste man sich um Tottenham mit Neo-Trainer José Mourinho ernsthafte Sorgen machen. Die «Spurs» zeigten vor heimischem Publikum eine unterirdische Leistung. Nur dank einem Riesen-Geschenk der Griechen konnte Dele Alli kurz vor der Pause immerhin zum 1:2 verkürzen.

In der 2. Halbzeit waren die «Spurs» dann nicht mehr wiederzuerkennen. Was auch immer Mourinho den Spielern in der Kabine eingetrichtert hatte – es wirkte. Harry Kane mit einem Doppelpack sowie Serge Aurier mit einem schönen Direktschuss sorgten für die perfekte Londoner Wende. Dank des 4:2-Sieges steht Tottenham in den Achtelfinals.

Das bereits qualifizierte Bayern München gewann derweil mit 6:0 bei Roter Stern Belgrad. Erneut war Robert Lewandowski der überragende Mann des Spiels: Der Pole schnürte einen Viererpack und erzielte seine Treffer Nummer 7, 8, 9 und 10 in dieser CL-Kampagne.

Gruppe C: City löst Achtelfinal-Ticket

Manchester City löste in der Gruppe C als erstes Team das Ticket für die K.o.-Phase. Der englische Meister vermochte beim 1:1 zuhause gegen Schachtar Donezk aber nur bedingt zu überzeugen. Auf den Führungstreffer von Ilkay Gündogan nach der Pause fand Manor Solomon wenig später die passende Antwort.

Im 2. Spiel bezwang Atalanta Bergamo (mit Remo Freuler) Dinamo Zagreb mit 2:0 und bewahrte sich so eine kleine Chance auf die Achtelfinals. In der letzten Runde reisen die Italiener (derzeit 4 Punkte) nach Donezk (6 Punkte), Zagreb (5 Punkte) empfängt ManCity – Hochspannung ist also garantiert.

Gruppe D: Juve schlägt Atlético

Juventus Turin verwehrte Atlético Madrid in der Gruppe D die vorzeitige Achtelfinal-Quali: Die Italiener gewannen zuhause mit 1:0 und sicherten sich selbst so den Gruppensieg. Der starke Paulo Dybala entschied die Partie mit einem frechen Freistoss aus beinahe unmöglichem Winkel.

Bayer Leverkusen siegte mit 2:0 gegen Lokomotive Moskau. Ein Eigentor der Russen – es ist bereits das 3. Mal in dieser CL-Gruppenphase, dass Leverkusen auf diese Weise profitiert – sowie ein schöner Volley von Sven Bender ebneten den Weg zum Sieg. Damit kommt es zwischen den Deutschen und Atlético zum Zweikampf um das Achtelfinal-Ticket. Die Madrilenen (7 Punkte) empfangen zum Abschluss Moskau, Leverkusen (6 Punkte) trifft auf Turin.

Resultate Champions League

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 26.11.2019, 20 Uhr