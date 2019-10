Juventus Turin dreht am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Lokomotive Moskau einen 0:1-Rückstand erst spät.

Auch Manchester City und Bayern München liegen zuerst 0:1 im Hintertreffen.

Ohne Probleme setzt sich Paris durch, während Real Madrid nicht überzeugt.

Gruppe D: Juventus schrammt an erster Saison-Pleite vorbei

Juventus Turin bleibt auch im 11. Spiel der Saison gegen Lokomotive Moskau ohne Niederlage (2:1). Zu verdanken hat es dies Paulo Dybala: Ein Doppelschlag (77. und 79. Minute) des Argentiniers brachte die «alte Dame» spät auf die Siegerstrasse im Juventus Stadium. Das grosse Problem der Italiener war die Schussgenauigkeit: Bis zum 1:1 kamen von 19 Abschlüssen nur 2 auf den Kasten von Lokomotive-Goalie Guilherme.

Bayer Leverkusen verlor seinerseits auch das dritte Gruppenspiel der Champions League. Die Deutschen unterlagen bei Atletico Madrid mit 0:1 und haben nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Achtelfinals. In der 78. Minute war der kurz zuvor eingewechselte Alvaro Morata mit einem Kopfball erfolgreich.

Gruppe C: Sterling mit 3 Toren, einer Vorlage und einem herausgeholten Penalty

Manchester City fertigte Atalanta Bergamo letztendlich klar mit 5:1 ab. Das erste Tor erzielten aber die Gäste: Ruslan Malinowskyj traf per Penalty (28.). Danach war vor allem einer in der Laune, Atalanta den Abend zu verderben: Raheem Sterling. Bei der Wende durch Sergio Agüero (34., 38.) leitete er mit einer Vorlage und einem herausgeholten Elfmeter ein. Die weiteren 3 Tore (58., 64., 69.) erzielte er mittels lupenreinem Hattrick in 11 Minuten gleich selbst. Remo Freuler spielte bei Atalanta durch und erzielte ein Offsidetor.

Dinamo Zagreb kam bei Schachtar Donezk auch dank Mario Gavranovic zu einem 2:2. Schachtars Goalie Andrij Pjatow riss den Tessiner Stürmer im Strafraum unnötig zu Boden, Mislav Orsic verwertete den fälligen Penalty in der 60. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1. Für Gavranovic war das Spiel danach allerdings vorbei. Der 22-fache Schweizer Internationale blieb bei der Aktion Pjatows mit dem Schuh im Rasen stecken und verletzte sich bei der Aktion am Knie.

Gruppe B: Lewandowski trifft für Bayern im 12. Spiel in Folge

Robert Lewandowski holte für die Bayern einmal mehr die Kohlen aus dem Feuer. Der Pole traf beim 3:2-Sieg bei Olympiakos Piräus doppelt und drehte den 0:1-Rückstand aus der 23. Minute selbst. Beeindruckend: Der Pole traf im 12. Spiel in Folge. Ernüchternd für die Münchner jedoch, dass mit Lucas Hernandez und Javi Martinez 2 weitere Akteure verletzt vom Platz mussten. Besonders in der Innenverteidigung wird das Kader der Deutschen langsam dünn.

Tottenham Hotspur fuhr gegen Roter Stern Belgrad einen ungefährdeten 5:0-Sieg ein. Harry Kane (9., 72.) und Heung-Min Son (16., 44.) trafen doppelt, Erik Lamela erzielte das 4:0 in der 57. Minute. Das Resultat täuscht über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse hinweg. 12:18 lautete beispielsweise das Schussverhältnis, 44:56 Prozent das Ballbesitzverhältnis aus Sicht der Serben.

