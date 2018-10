Gruppe C: Shaqiri glänzt beim 4:0-Sieg von Liverpool gegen Roter Stern mit 2 Vorlagen. 2:2 zwischen PSG und Napoli.

Gruppe D: Porto setzt sich an die Tabellenspitze. Keine Tore bei Galatasaray – Schalke.

Gruppe B: Barcelona schlägt Inter im Topspiel 2:0. Tottenham steht vor dem Aus.

Gruppe A: Hier geht's zu den Spielberichten von Dortmund-Atletico und Brügge – Monaco.

Gruppe C: «Reds» zu stark für Roter Stern

Beim 4:0-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad stand Xherdan Shaqiri erstmals in der Champions League in der Liverpooler Startelf. Der Nationalspieler zahlte das Vertrauen mit einer starken Leistung zurück. Das 1:0 durch Roberto Firmino leitete der 27-Jährige mit einem Steilpass ein. Beim 2:0 liess Shaqiri den Ball elegant für Torschütze Mohamed Salah abtropfen. Der Ägypter versenkte später noch einen Penalty. Sadio Mané hingegen setzte seinen Strafstoss nach Salahs Auswechslung an die Latte, traf dann aber noch zum 4:0-Endstand.

Im Spitzenspiel der Gruppe C sah sich Napoli bei Paris Saint-Germain spät um den Sieg gebracht. Angel di Maria traf in der 93. Minute mit einem herrlichen Schlenzer zum 2:2-Schlussresultat. Die ersten 3 Tore waren auf das Konto der Süditaliener gegangen: Lorenzo Insigne per Heber, Rui Marinho mit einem unglücklichen Eigentor zum 1:1 und Dries Mertens hiessen die Schützen.

Gruppe D: Embolo ohne Glück

Das Schweizer Stürmer-Duell zwischen Eren Derdiyok und Breel Embolo endete wie die Partie Galatasaray – Schalke 0:0. Beide Akteure spielten sich jedoch in den Mittelpunkt. Derdiyok scheiterte kurz vor der Pause aus wenigen Metern an Gäste-Goalie Alexander Nübel, Embolo trat gleich mehrmals in Erscheinung. Der Schalker Stürmer vergab zwei dicke Chancen und beschäftigte in der zweiten Halbzeit zweimal den Schiedsrichter. Zunächst sah er wegen einer angeblichen Schwalbe Gelb. Nach einer knappen Stunde jubelte er zu früh. Sein kurioser Treffer (der Ball landete via Goalie Fernando Muslera im Tor) wurde zurecht wegen eines Offsides abgepfiffen.

Der FC Porto profitierte vom Remis in Istanbul und setzte sich dank eines 3:1-Sieges bei Lokomotive Moskau an die Tabellenspitze. Marega (26.) und Hector Herrera (35.) brachten die Gäste auf Kurs. Der Anschlusstreffer durch Mirantschuk erfolgte zwar noch vor der Pause. Doch Corona (47.) entschied die Partie gleich nach Wiederanpfiff. Altmeister Iker Casillas hatte beim Stand von 0:0 einen Penalty pariert.

Gruppe B: Barcelona marschiert, Tottenham stagniert

Ausgerechnet Messi-Ersatz Rafinha brachte Barcelona gegen Inter Mailand auf Kurs. Der Stürmer veredelte eine perfekte Vorlage von Luis Suarez nach einer halben Stunde. Von den Gästen kam erstaunlich wenig. Die Katalanen hätten die «Nerazzurri» mit einer Packung heimschicken können. Nach Coutinhos Pfostenschuss (71.) sorgte Jordi Alba mit dem 2:0 in der 83. Minute immerhin noch für ein deutlicheres Resultat.

Nach den Niederlagen bei Inter Mailand und gegen Barcelona verpasste Tottenham auch beim PSV Eindhoven den angestrebten Sieg. Das Team von Coach Mauricio Pochettino bekundete einerseits viel Pech im Abschluss. Andererseits erwies Goalie Hugo Lloris seinem Team einen Bärendienst. Frankreichs Weltmeister-Torhüter säbelte eine gute Viertelstunde vor Schluss ausserhalb des Strafraums Eindhoven-Stürmer Hirving Lozano mit gestreckten Beinen um. Der direkte Platzverweis war unvermeidlich. In Unterzahl kassierten die «Spurs» nach 88 Minuten das 2:2 durch Luuk De Jong.