Die «Gunners» befinden sich in einer heiklen Phase. Für die Londoner steht eine Art Woche der Wahrheit bevor.

Den beiden Jokern Gabriel Martinelli und Kai Havertz war es zu verdanken, dass Arsenal am Mittwoch mit einem kleinen Polster ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon steigt. Der Treffer in Portugal fiel erst in der Nachspielzeit. Und gemessen an dem, was die Londoner zuvor offensiv zustande gebracht hatten, war er etwas schmeichelhaft.

Legende: Dieses Bild wollen die Londoner vermeiden Hängende Köpfe bei den Arsenal-Spielern. Keystone/AP/Dave Shopland

Es war das einzige Erfolgserlebnis, das Arsenal in den letzten 3 Wochen hatte:

22. März: Arsenal verliert den Liga-Cup-Final gegen Manchester City mit 1:2. Die erste von vier Titelchancen ist weg.

Arsenal verliert den Liga-Cup-Final gegen Manchester City mit 1:2. Die erste von vier Titelchancen ist weg. 4. April: Arsenal scheidet im FA Cup nach einer 1:2-Niederlage gegen Southampton überraschend aus. Auch diesen Titel können die «Gunners» nicht mehr gewinnen.

Arsenal scheidet im FA Cup nach einer 1:2-Niederlage gegen Southampton überraschend aus. Auch diesen Titel können die «Gunners» nicht mehr gewinnen. 11. April: Am Wochenende setzt es in der Premier League eine 1:2-Heimniederlage gegen Bournemouth ab. Manchester City liegt noch 6 Punkte hinter dem Leader und hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Drei der letzten vier Spiele hat Arsenal verloren, genauso viele wie in den 49 vorangegangenen Begegnungen dieser Saison.

Massiver Druckanstieg

Trotz der Schwächephase ist man bei Arsenal noch nicht in Panik verfallen. Immerhin hat man den ersten Meistertitel seit 22 Jahren noch in den eigenen Händen. Sollte Sporting im Rückspiel aber noch die Wende gelingen und die bis anhin so starke Champions-League-Kampagne der Londoner ginge abrupt zu Ende, wäre die Sache plötzlich ganz anders. Der Druck im Kampf um den Meistertitel würde ins Unermessliche steigen.

Live-Hinweis: Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Sporting Lissabon am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei oder im Ticker in der SRF Sport App. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Die jüngsten Erinnerungen von Arsenal an ein K.o.-Duell mit den Portugiesen sind übrigens gar nicht einmal so gut. In der Europa League standen sich die beiden Teams im Achtelfinal gegenüber. Nach einem 2:2 im Hinspiel unterlag man Sporting im Penaltyschiessen. In der regulären Spielzeit (1:1) hatte Granit Xhaka die zwischenzeitliche Londoner Führung erzielt.

Arsenal täte gut daran, die aufkommende Unruhe mit dem Halbfinaleinzug im Keim zu ersticken. Für die Londoner geht es auch darum, Selbstvertrauen zu tanken. Bereits am Sonntag steht das möglicherweise vorentscheidende Meisterschaftsspiel bei Manchester City auf dem Programm.

Arsenals Verletzungssorgen Box aufklappen Box zuklappen Arsenal plagen Verletzungsprobleme. Beim Abschlusstraining vor dem Rückspiel gegen Sporting fehlten neben Declan Rice auch Bukayo Saka, Martin Ödegaard, Jurrien Timber und Riccardo Calafiori. Trainer Mikel Arteta hielt sich mit Prognosen jedoch zurück: «Wir müssen abwarten, wie es den Jungs geht, und dann werden wir die richtigen Entscheidungen treffen.»

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