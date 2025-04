Sie hielten sich an den Händen, jubelten ausgelassen – und waren am Ende doch enttäuscht. Auf ihrer Champions-League-Reise nach Paris drückten Prinz William und Thronfolger George ihrem Herzensklub Aston Villa noch vergeblich die Daumen. Wenn das Starensemble von PSG am Dienstag zum Viertelfinal-Rückspiel in England antritt, soll die royale Rückendeckung den Klub aus Birmingham aber zu einer kleinen Sensation und in den Halbfinal tragen.

Wir haben definitiv die Qualität, das noch zu drehen. Es ist noch nicht vorbei.

Der Zuspruch der Edelfans aus dem Königshaus ist Aston Villa gewiss, und auch in der Mannschaft lebt der Glaube an die Wende. «Es gibt jede Menge Vertrauen in der Kabine. Wir haben nichts zu verlieren. Warum also nicht einfach alles geben? Wir haben definitiv die Qualität, das noch zu drehen. Es ist noch nicht vorbei», sagte Morgan Rogers, der beim 1:3 im Hinspiel die überraschende Führung erzielt hatte und die Royals träumen liess.

Bemerkenswerter Optimismus für eine schwierige Aufgabe. Denn die Ausgangssituation scheint ungleich. Aston Villa ist aktuell nur Siebter der Premier League – PSG schon seit knapp zwei Wochen vorzeitig französischer Meister. Ein 600-Millionen-Euro-Kader trifft auf einen, der mit 900 Millionen Euro noch deutlich üppiger bestückt ist.

Emerys Erfahrungen mit grossen Wendungen

Und dennoch – Wunder gibt es immer wieder im Fussball. PSG musste diese Erfahrung schon einmal schmerzlich machen. Im März 2017 verlor PSG nach einem furiosen 4:0 zu Hause noch mit 1:6 beim FC Barcelona. Der Pariser Trainer damals: Unai Emery. Heute steht der Spanier an der Seitenlinie der «Villans». Coach der Katalanen, als Barça triumphierte: Luis Enrique. Heute Trainer in Paris.

Er habe «Erfahrung mit Wendungen, egal ob positiv oder negativ», sagte Emery am Montag. Die Vergangenheit zählt für ihn aber nicht mehr: «Heute ist es etwas anderes. Wir wollen die Geschichte von Aston Villa schreiben.» Dafür baut er auf die besondere Atmosphäre im Villa Park. «Wenn wir taktisch und individuell gute Dinge auf dem Platz machen, dann werden die Fans uns Energie geben und sehr helfen.»

Heimstarke «Villans»

Aston Villa hat seit August kein Heimspiel in der Liga oder der «Königsklasse» mehr verloren, die Energie von den Fans sei «immer etwas Positives» für seine Spieler, so Emery. Für eine Überraschung gegen das französische Starensemble nimmt er dabei auch gerne Umwege in Kauf: «Wenn wir in die Verlängerung kommen, fantastisch. Und wenn wir ein Elfmeterschiessen bekommen, könnte das auch fantastisch sein.»

Resultate