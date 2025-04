PSG bleibt in Ligue 1 das Mass

Legende: Nr. 10, Topskorer und Leistungsträger Der wiedererstarkte Ousmane Dembélé (Mitte) hat grossen Anteil am Titel. Imago/PsnewZ

Keine Niederlage und 23 Siege aus 28 Spielen – Paris St-Germain hat auch in der aktuellen Saison die heimische Liga fast nach Belieben dominiert. Bereits am 28. Spieltag und damit so früh wie noch nie (zweitbester Wert: 2015/16, 30. Spieltag) krönten sich die Pariser zum Meister.

Der 4. Titel am Stück – sichergestellt mit einem 1:0 gegen Angers – und der 11. aus den letzten 13 Saisons sprechen Bände: PSG ist das Mass aller Dinge.

Milan-Rekord egalisiert

Beeindruckend ist auch die Auswärtsstärke des Ligue-1-Primus: Mit 38 Spielen in der Fremde ohne Niederlage egalisierte PSG jüngst den Rekord in den Top-5-Ligen von Milan (1991-1993). Trainer Luis Enrique steht nach seiner Meister-Doublette mit Barcelona nun auch in Frankreich bei 2 Liga-Titeln.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Ousmane Dembélé. In dieser Saison hat sich die Offensivkraft zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Mit seinen 21 Toren ist Dembélé unangefochtener Leader – er ging aber nicht nur mit seinen Treffern, sondern auch mit seinen Dribblings und seiner Körpersprache voran. Bildquelle: Imago/Sipa USA. 1 / 4 Legende: Ousmane Dembélé In dieser Saison hat sich die Offensivkraft zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Mit seinen 21 Toren ist Dembélé unangefochtener Leader – er ging aber nicht nur mit seinen Treffern, sondern auch mit seinen Dribblings und seiner Körpersprache voran. Imago/Sipa USA

Bild 2 von 4. Achraf Hakimi. Der 26-Jährige fühlt sich bei den Parisern extrem wohl. Auf der rechten Aussenbahn ist Hakimi, der auch als Captain amtet, gesetzt und überzeugt sowohl offensiv wie defensiv. Bildquelle: Imago/Le Pictorium. 2 / 4 Legende: Achraf Hakimi Der 26-Jährige fühlt sich bei den Parisern extrem wohl. Auf der rechten Aussenbahn ist Hakimi, der auch als Captain amtet, gesetzt und überzeugt sowohl offensiv wie defensiv. Imago/Le Pictorium

Bild 3 von 4. Bradley Barcola. Trotz seiner erst 22 Jahre ist er in der Offensive unverzichtbar. Der wirblige Rechtsfuss kann auf allen drei Stürmerpositionen eingesetzt werden und steht bei starken 13 Toren und 10 Assists. Bildquelle: Imago/Le Pictorium. 3 / 4 Legende: Bradley Barcola Trotz seiner erst 22 Jahre ist er in der Offensive unverzichtbar. Der wirblige Rechtsfuss kann auf allen drei Stürmerpositionen eingesetzt werden und steht bei starken 13 Toren und 10 Assists. Imago/Le Pictorium

Bild 4 von 4. Fabian Ruiz. Er ist das Herz der Mannschaft und zieht im Mittelfeld die Fäden. Steht Ruiz auf dem Platz, verliert PSG nicht – mittlerweile seit 51 Spielen. Bildquelle: Imago/Abacapress. 4 / 4 Legende: Fabian Ruiz Er ist das Herz der Mannschaft und zieht im Mittelfeld die Fäden. Steht Ruiz auf dem Platz, verliert PSG nicht – mittlerweile seit 51 Spielen. Imago/Abacapress Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Jahr 1 nach dem Abgang von Kylian Mbappé gestaltete sich also besser als befürchtet. Wobei das grösste von Paris Jahr für Jahr herausgegebene Ziel noch möglich, aber bislang immer noch unerreicht ist: Der Gewinn der Champions League. Dort steht das Viertelfinal-Hinspiel gegen Aston Villa an. SRF überträgt dieses Spiel am Mittwoch live.

