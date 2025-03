Yamal und Raphinha zaubern Barça in die nächste Runde

Rückspiel in CL-Achtelfinals

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Führen Barcelona in den Viertelfinal Raphina und Lamine Yamal. AP Photo/Emilio Morenatti

Nach dem 1:0 in Lissabon überlässt Barcelona zuhause im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League nichts dem Zufall und schlägt Benfica 3:1.

Barcelona – Benfica Lissabon 3:1 (Hinspiel 1:0)

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel war Ruhe und Innehalten angesagt: Spieler und Zuschauende gedachten dem am Samstag unerwartet verstorbenen Barcelona-Teamarzt Carles Minarro Garcia. Kaum rollte der Ball aber, dominierte Spektakel. Mittendrin: Lamine Yamal. Der 17-Jährige bewies in der 11. Minute geniale Übersicht, als er Raphinha auf dem linken Flügel bediente. Der Brasilianer netzte per Volley ein.

Nicolas Otamendi gelang nach einem Eckball zwar umgehend der Ausgleich (13.), doch dann hiess es wieder: Vorhang auf für Yamal. Der Flügelflitzer stürmte an die Strafraumgrenze, wo er die Kugel mit Feingefühl in die entfernte Torecke zirkelte – ein Prachtstreffer. Noch vor der Pause vollendete Raphinha seine Doublette (42.). Danach spielten die Katalanen das Ding souverän runter. Zeki Amdouni wurde bei Benfica in der 56. Minute eingewechselt.

Champions League