Mit dem 0:0 im Hinspiel in Haifa hat sich YB eine gute Ausgangslage für die dritte Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League in der Geschichte erspielt. Zwar fehlten auf Berner Seite die wirklich zwingenden Torchancen – allerdings hat der Schweizer Meister auch verhindert, dass die heimstarken Israeli ihr Spiel zur Entfaltung bringen konnten.

Am Dienstag steht nun das Rückspiel im Wankdorf an. Der Heimvorteil könnte dabei zum entscheidenden Trumpf werden, sind die Berner doch seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagen. Bleiben sie das auch gegen Haifa, ist der Einzug in die Gruppenphase der «Königsklasse» fix.

Keine Live-Rechte für Champions-League-Playoffs Box aufklappen Box zuklappen Die Übertragungsrechte für alle Qualifikationsspiele im Europacup werden einzeln vermarktet. Eine Ausnahme bilden die Playoffs zur Champions League. Die Rechte an diesen Spielen liegen exklusiv bei blue Sport. Deshalb kann SRF keine Live-Bilder des Spiels zwischen YB und Maccabi zeigen. Im Rahmen der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei werden jedoch um 23 Uhr umfangreiche Zusammenfassungen und Analysen präsentiert.

Europa League als schwacher Trost

Sollte YB sich nicht durchsetzen können, würde immerhin die Gruppenphase der Europa League warten. Doch dies wäre nur ein schwacher Trost. YB-Trainer Raphael Wicky erklärte im Interview vor dem Spiel: «Es ist ein riesiger Traum, in die Champions League zu kommen. Auch wenn man Europa League spielt, schaut man am Dienstag und Mittwoch die Champions-League-Partien.»

04:30 Video Wicky: «Wir wollen den Gegner frühzeitig unter Druck setzen» Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 30 Sekunden.

Um sich optimal auf die Partie vorbereiten zu können, wurde das ursprünglich auf vergangenen Samstag angesetzte Super-League-Spiel zwischen YB und Stade-Lausanne-Ouchy auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das sei durchaus ein Vorteil gewesen, sagte Wicky. Auch wenn die Zeit nicht nur zur Erholung genutzt wurde, so sei es gut gewesen, sich nicht noch zusätzlich auf einen Gegner einstellen zu müssen.

Wieder mit Lauper in der Startelf?

Bezüglich der Aufstellung wollte sich Wicky am Tag vor dem grossen Spiel noch nicht in die Karten blicken lassen. Bereits im Hinspiel hatte der Walliser mit seinen Nominationen teilweise überrascht. So rückte Sandro Lauper nach fast dreimonatiger Verletzungspause direkt wieder in die Startelf.

Ob der 26-Jährige wieder zum Zug kommen wird, steht noch nicht fest. Sicher ist, dass die Motivation beim Mittelfeldspieler riesig ist: «Ich freue mich extrem. Solche Spiele gibt es nicht oft. Flutlichtspiele sind auch selten – die Fans in Bern werden sicher sehr laut sein.»

03:33 Video Lauper: «Freue mich extrem – solche Spiele gibt es nicht oft» Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

Noch mehr «solche» Spiele könnte es geben, wenn sich YB gegen Maccabi Haifa durchsetzt. Im Optimalfall reicht dafür bereits ein Tor – wenn hinten dichtgehalten wird. Die Devise dürfte also klar sein: Hinten nichts zulassen, vorne einmal zuschlagen.