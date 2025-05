Legende: Zwei Säulen des PSG-Erfolgs Captain Marquinhos und Gianluigi Donnarumma. IMAGO / Offside Sports Photography

Als sich Katar anschickte, in Paris den europäischen Fussball zu erobern, tat es das mit illustren Namen: David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé oder Lionel Messi – das «Who's Who» des Weltfussballs trug in der letzten Dekade das PSG-Shirt. Doch das ultimative Ziel, den Titel in der Champions League, verpasste man in der Hauptstadt der Mode bislang noch immer.

In diesem Jahr könnte sich das ändern. Nach dem 1:0-Auswärtssieg in London gegen Arsenal scheint der Final in Griffnähe. Eine Zutat: die Homogenität, oder wie es Achraf Hakimi nach dem Hinspiel-Erfolg sagte: «Die grösste Veränderung zu vorher ist, dass wir jetzt ein Team sind. Wir laufen füreinander, wir sind wie eine Familie.»

Die Oberhäupter des Teams von Luis Enrique sind – anders als vorher jahrelang – nun nicht mehr ganz vorne zu finden, sondern weiter hinten:

Das Tor hütet Gianluigi Donnarumma bereits seit bald 4 Jahren. Nach kleineren Schwankungen im Vorjahr, die PSG sogar dazu veranlassten, Ersatzmann Matwei Safonow für 20 Millionen Euro zu verpflichten, zeigt der erst 26-jährige Italiener jetzt wieder, weshalb er in der Heimat schon früh als der legitime Nachfolger von Namensvetter Buffon galt. In London hielt er im 1-gegen-1 gegen Gabriel Martinelli und Leandro Trossard zweimal sensationell und hielt so die Null.

Eine Reihe vor «Gigio» beginnt das Reich von Marquinhos. Der Captain hat vielleicht nicht den klingendsten Namen, ist mit bald 500 Einsätzen für PSG aber längst zum Rekordspieler seines Vereins avanciert. Der 30-Jährige, der auch schon 97 Partien für die brasilianische «Seleçao» auf dem Buckel hat, spielt schon 12 Jahre lang in Paris. Neben seinen integrativen Stärken neben dem Platz verkörpert Marquinhos das «neue» Paris perfekt: bei ihm kommt die Arbeit vor dem Vergnügen. Über spielerische Klasse en masse verfügt er dabei wie seine Teamkollegen natürlich trotzdem.

Im Mittelfeld setzt Luis Enrique nicht auf Zauberer, sondern auf stabiles Handwerk mit iberischem Touch. Regisseur Vitinha, Joao Neves (beide aus Portugal geholt) und der lange Spanier Fabian Ruiz ergänzen sich in ihrer Spielweise ideal, schirmen die Abwehr ab und setzen die pfeilschnellen Offensivkräfte ein.

Denn natürlich verfügt PSG weiterhin über Klasse in der Offensive. Anders als früher glänzt diese weniger mit klangvollen Namen als mit Tempo. So sind Sprint-Rakete Ousmane Dembélé, die Jungstars Désiré Doué oder Bradley Barcola oft nur durch Fouls zu stoppen. Und seit im Winter Khvicha Kvaratskhelia aus Napoli dazugeholt worden ist, hat auch das Tempodribbling in Paris wieder ein Gesicht.

So könnte am Ende der Saison nicht nur die bereits eingefahrene 11. Meisterschaft in den letzten 13 Jahren stehen, sondern auch das ultimative Ziel der katarischen Macher in Paris: der Henkelpott.

