Paris St-Germain ist zum 4. Mal in Serie französischer Fussballmeister.

Die Pariser machen den Titel mit einem 1:0-Heimsieg gegen Angers perfekt.

Das Team von Luis Enrique ist damit in dieser Saison in der Meisterschaft weiterhin ungeschlagen.

Paris Saint-Germain ist zum 13. Mal französischer Meister. Das Starensemble von Trainer Luis Enrique besiegte Angers mit 1:0 und kann damit an den letzten sechs Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Für PSG ist es die 11. Meisterschaft in den vergangenen 13 Jahren. Der 19-jährige Stürmer Desiré Doué erzielte in der 55. Minute den entscheidenden Treffer. Die Pariser streben eine Saison ohne Niederlage an – das hat in der Ligue 1 noch kein Klub geschafft.

Weiterhin drei Titel möglich

Die Hauptstädter haben dazu noch die Möglichkeit auf das Triple. Sie sind sowohl im Viertelfinal der Champions League gegen Aston Villa als auch im Endspiel des französischen Pokals gegen Stade Reims Favorit.

