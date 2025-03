Rückspiele in CL-Achtelfinals

Nach dem 1:0 in Lissabon überlässt Barcelona zuhause im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League nichts dem Zufall und schlägt Benfica 3:1.

Inter Mailand bodigt Feyenoord Rotterdam auch im zweiten Aufeinandertreffen und trifft in Viertelfinal auf Bayern München, das in Leverkusen 2:0 gewinnt.

Barcelona – Benfica Lissabon 3:1 (Hinspiel 1:0)

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel war Ruhe und Innehalten angesagt: Spieler und Zuschauende gedachten dem am Samstag unerwartet verstorbenen Barcelona-Teamarzt Carles Minarro Garcia. Kaum rollte der Ball aber, dominierte Spektakel. Mittendrin: Lamine Yamal. Der 17-Jährige bewies in der 11. Minute geniale Übersicht, als er Raphinha auf dem linken Flügel bediente; der Brasilianer netzte per Volley ein.

Nicolas Otamendi gelang nach einem Eckball zwar umgehend der Ausgleich (13.), doch dann hiess es wieder: Vorhang auf für Yamal. Der Flügelflitzer stürmte an die Strafraumgrenze, wo er die Kugel mit Feingefühl in die entfernte Torecke zirkelte – ein Prachtstreffer. Noch vor der Pause vollendete Raphinha seine Doublette (42.). Danach spielten die Katalanen das Ding souverän runter. Zeki Amdouni wurde bei Benfica in der 56. Minute eingewechselt.

Inter Mailand – Feyenoord Rotterdam 2:1 (Hinspiel 2:0)

Im San Siro loderte die Rotterdamer Hoffnung nur bedingt auf. Nach dem krachenden 1:0 durch Marcus Thuram fürs Heimteam (8.) glich Jakub Moder die Partie noch vor der Pause aus; der Pole bezwang Inter-Goalie Yann Sommer beim Comeback nach seiner Daumenverletzung mittels Penalty (42.). Apropos: Vom Punkt aus war es nach dem Seitenwechsel Hakan Calhanoglu, der die Fangesänge aus dem Gästesektor mit dem 2:1 verstummen liess. Mit diesem Drei-Tore-Polster (das Hinspiel hatte Inter 2:0 gewonnen) schalteten die «Nerazzurri» ein paar Gänge herunter – und doch hätte der Sieg höher ausfallen können: Thuram hämmerte den Ball in der 70. Minute an die Latte.

Bayer Leverkusen – Bayern München 0:2 (Hinspiel 0:3)

Die grosse Aufholjagd blieb aus. Ohne seinen verletzten Superstar Florian Wirtz blieb Bayer Leverkusen beim Versuch, die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel gegen Bayern München zuhause wettzumachen, chancenlos. Das Team mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka musste sich mit 0:2 geschlagen geben und scheidet mit dem Gesamtskore von 0:5 aus. Für die Münchner geht es nun gegen Inter.

Die Leverkusener schienen gegen souveräne Münchner zu keiner Zeit fähig, das Ruder noch herumzureissen. Ihre stärkste Phase hatten die Gastgeber gegen Ende der 1. Halbzeit, als Patrik Schick zweimal für Gefahr vor dem Bayern-Tor sorgte. In der 52. Minute waren dann auch die letzten Hoffnungen dahin. Harry Kane markierte nach einem Freistoss von Joshua Kimmich das 1:0. Alphonso Davies machte in der 71. Minute nach schöner Vorbereitung von Kimmich und Kane alles klar. Jamal Musiala traf zudem noch die Latte (81.) und den Pfosten (86.).

