Nach zwei Jahren Absenz spielt Ajax Amsterdam wieder in der Champions League. Zum Start geht es gegen Inter Mailand mit vermutlich zwei Schweizern.

Die glorreichen Zeiten von Ajax Amsterdam in Europa liegen schon länger zurück. Anfang der 1970er-Jahre gehörten die Niederländer zur absoluten Spitzenklasse, gewannen zwischen 1971 und 1973 dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister, den Vorgänger-Wettbewerb der Champions League. Über 20 Jahre später schlug Ajax dann erneut zu: 1995 coachte ein gewisser Louis van Gaal das Team zum Triumph in der «Königsklasse».

In diesem Jahrtausend wurden die Sternstunden weniger. Ein letztes Ausrufezeichen setzten die Amsterdamer in der Saison 2018/19, als sie bis in den Halbfinal der Champions League stürmten. Im Rückspiel entschied erst ein Tor der Tottenham Hotspur in der Nachspielzeit das Duell gegen die Niederländer. Es war das Ende des europäischen Höhenflugs und der Beginn einer schwierigen Phase.

Direkt eine schwierige Aufgabe

Seit einigen Jahren hat Ajax nicht nur europäisch an Boden eingebüsst, sondern auch national. Keinen Meistertitel gab es in den letzten drei Spielzeiten, zudem durfte der Rekordmeister in den letzten beiden Saisons nur in der Europa League ran. Jetzt aber sind die Niederländer wieder zurück – zum Start wartet mit Inter Mailand direkt ein harter Brocken.

Beim Finalteilnehmer der letzten Saison stehen seit Kurzem zwei Schweizer unter Vertrag. Ob allerdings auch beide zum Einsatz kommen, scheint aktuell fraglich. Manuel Akanji gab am Wochenende bei der 3:4-Niederlage gegen Juventus Turin sein Debüt, machte dabei aber wie die gesamte Abwehr nicht die beste Figur. Dennoch sollte er am Mittwochabend wieder in der Startelf stehen.

Auch bei Yann Sommer, eigentlich der Stammgoalie von Inter, gibt es derzeit einige Fragezeichen. Wie die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet, könnte der ehemalige Nati-Keeper für Josep Martinez weichen müssen. Der 27-jährige Spanier, der im letzten Sommer zu Inter gestossen ist, soll Sommer dereinst im Tor beerben. Und nun langsam dafür aufgebaut werden. Gerade auch, weil der Schweizer beim letzten Gegentor gegen Juve nicht von jeder Schuld freizusprechen war.

Überhaupt ist der Inter-Saisonstart mit nur drei Punkten aus ebenso vielen Spielen nicht wirklich geglückt. Ajax dürfte also durchaus seine Chance wittern, bei der Champions-League-Rückkehr etwas mitzunehmen.

