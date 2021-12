Bei YB ist die Enttäuschung über das Out im Europacup zwar da, der Stolz über das Gezeigte in der Champions-League-Kampagne überwiegt aber.

Zum ersten Mal in der Klubgeschichte haben die Youngs Boys in der Gruppenphase der Champions League auswärts einen Punkt ergattern können. Dennoch bedeutet das 1:1 gegen Manchester United das Out in der diesjährigen Europacup-Kampagne. Egal, wie das verschobene Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Villarreal am Donnerstag ausgeht.

Im ersten Moment überwiegt der Stolz.

Die Berner haben sich mit einem starken Auftritt im Old Trafford würdig aus der «Königsklasse» verabschiedet. Die Gefühlslage bei den Akteuren schwankt zwischen Stolz und Enttäuschung über verpasste Chancen. «Im ersten Moment überwiegt der Stolz», sagte Fabian Lustenberger, der nach langer Verletzungspause seinen allerersten Auftritt in der Champions League hatte. «Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und waren nahe am Sieg. Wir haben uns mit erhobenem Haupte aus der Champions League verabschiedet.»

Wie so oft in dieser CL-Kampagne trauert der Captain aber auch den verpassten Chancen nach. «Es war sinnbildlich für die letzten Wochen. Wir hatten mehr Ballbesitz und waren zeitweise überlegen.»

Trainer David Wagner war vom Auftritt seines Teams angetan. «Wir haben leider nicht die 3 Punkte geholt, was möglich gewesen wäre. Aber die Jungs haben sich reingeschmissen und viele Sachen richtig gut gemacht. Das wollen wir mitnehmen.»

02:07 Video Wagner: «Eine tolle Champions-League-Kampagne» Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen

Auch bei Torschütze Fabian Rieder fällt die Bilanz etwas zwiespältig aus. Der 19-Jährige freute sich zwar über seinen Traumtreffer, sagte aber auch: «Die Enttäuschung ist auch da. Wir haben uns guten Chancen herausgespielt und hätten das Spiel gewinnen können.»

Die Jungs haben sich in einer Top-Gruppe super verkauft. Und wir werden alles daran setzen, um möglichst schnell wieder Champions League spielen zu können.

00:54 Video Rieder: «Hätten das Spiel gewinnen können» Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen

Und dann fällt auch bei ihm das Wort, das man nach praktisch jedem Spiel von YB in dieser Champions-League-Kampagne gehört hat: «Effizienz». In der Tat wäre für die Young Boys mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit und Wettkampfglück mehr drin gelegen.

Demnach lautet Wagners Bilanz: «Wir hätten den einen oder anderen Punkt mehr ergattern können. Aber die Jungs haben sich in einer Top-Gruppe super verkauft. Und wir werden alles daransetzen, um möglichst schnell wieder Champions League spielen zu können.»