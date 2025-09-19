 Zum Inhalt springen

Stimmen Sie hier ab Wer erzielte das schönste Tor der 1. Champions-League-Runde?

67 Tore fielen diese Woche in der «Königsklasse» – wir haben 8 herausgepickt. Welches finden Sie am schönsten?

19.09.2025, 09:52

Marcus Rashford trifft.
Legende: Dieser Ball fand den Weg ins Tor Marcus Rashfords Kracher zum 2:0 für Barcelona gegen Newcastle. IMAGO / Offside Sports Photography

Mit Toren hat die Champions League bei ihrer Rückkehr nicht gegeizt. 67 Mal schlug es in den 18 Partien in dieser Woche ein, das macht im Schnitt 3,7 Tore pro Spiel. Es waren auch einige sehenswerte Treffer dabei – wählen Sie im Rating Ihren Favoriten.

SRF zwei, «Champions League – Highlights», 18.9.2025, 23:00 Uhr ; 

