Als der Finaleinzug perfekt war, konnte es Yann Sommer kaum fassen. Die Emotionen überwältigten den Inter-Goalie, Tränen schossen ihm in die Augen.

«Unglaublich! Ich bin 36 Jahre alt, nicht mehr der Jüngste – und ich darf mit dieser Mannschaft einen Champions-League-Final spielen», sagte der Schweizer, der in einem denkwürdigen Halbfinal-Duell mit Barcelona mit überragenden Paraden herausgestochen war: «Ich könnte nicht glücklicher sein. Wir waren schon fast draussen.» Die kleine Trophäe für den Spieler des Spiels funkelte neben ihm.

Ausgerechnet München

Sein Fazit: Er sei «sehr glücklich, wie wir gespielt haben. Es war hart, es war schwierig. Aber wir haben bis zum Ende dran geglaubt.» Natürlich könne man die Barcelona-Offensive nie komplett ausschalten, aber: «Wir haben einen super Job gemacht.» Diesen gilt es nun noch einmal zu erledigen, am 31. Mai in München. Ausgerechnet in München, dort, wo bei seinem kurzen Intermezzo beim FC Bayern 2023 häufig Kritik auf ihn eingeprasselt war.

Im Endspiel gegen Paris Saint-Germain oder den FC Arsenal könnte Inter erstmals seit 2010 wieder den Henkelpott holen – und Sommer seine Karriere krönen. Welcher Gegner darf's denn sein? «Es ist egal, ob PSG oder Arsenal. Jetzt geniessen wir den Moment, beide Teams sind gut, es wird ein gutes Endspiel werden», hielt sich Sommer spät am Dienstagabend bedeckt. Eines stehe ohnehin fest: «Da ist einfach ein riesiger Glaube im Team.»

«Glorreicher, ungefilterter Wahnsinn» – Fussball als Sieger

Nach Sommers Husarenstück stand der so starke Goalie in der Schweiz Presse im Fokus. Wahlweise war von «Weltklasse-Paraden» (NZZ), «Monsterparaden» (Blick) oder «hexen» (Basler Zeitung) die Rede. Die internationalen Blätter fanden grosse Worte für die Affiche an sich:

Marca: «Maximale Grausamkeit für Barça.»

El Mundo Deportivo: «Barça verliert stolz in einem epischen Duell.»

Daily Mail: «Das war glorreicher, ungefilterter Wahnsinn – der beste Champions-League-Halbfinal der Geschichte.»

L'Equipe: «Wenn man einen Wunsch bei der Uefa frei hätte, nur einen einzigen, dann den, uns nicht noch einmal 15 Jahre auf einen Halbfinal Inter-Barcelona in der Champions League warten zu lassen.»

Le Parisien: «Ein Qualifikant und zwei Sieger: Inter und der Fussball. Von einer auf die andere Woche ist der Spass am Spiel aus Katalonien in die Lombardei geflogen, ohne dabei Gebühren für Übergepäck zu bezahlen.»

