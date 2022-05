Die dramatische Wende im zweiten Halbfinal-Rückspiel in der Champions League ist für Beteiligte und Aussenstehende kaum in Worte zu fassen.

Legende: Am Ende stand es 3:1 Bis zur 90. Minute hatte ManCity 1:0 in Führung gelegen. Getty Images

«So etwas habe ich noch nie gesehen – weder auf der Strasse, noch im Bernabeu-Stadion», sagte ein perplexer Jorge Valdano nach dem 3:1-Sieg n.V. von Real Madrid gegen Manchester City. Der Argentinier, einst selbst als Real-Stürmer für grosse Wenden zuständig, amtet seit vielen Jahren als TV-Experte.

Und Toni Kroos, der schon nach einer Stunde ausgewechselt wurde, meinte: «Wahnsinn, wir waren während der K.o.-Phase schon 26 Mal raus und haben uns 26 Mal zurückgekämpft. Das ist manchmal schwer zu erklären, auch für mich. Das ist der Glaube, das ist das Stadion, die Kombination ist magisch.»

Magische Nächte hat es im Bernabeu-Stadion schon viele geben. Aber in der K.o.-Phase der laufenden CL-Kampagne überboten sich die verrückten Wendungen:

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG lagen die «Königlichen» im Gesamtskore mit 0:2 zurück, ehe Karim Benzema mit einem Hattrick das 3:1 bewerkstelligte.

gegen lagen die «Königlichen» im Gesamtskore mit 0:2 zurück, ehe Karim Benzema mit einem Hattrick das 3:1 bewerkstelligte. Nach Timo Werners 3:0 in der 75. Minute des Viertelfinal -Rückspiels schien das Team von Carlo Ancelotti am Boden. Doch Real, das im Hinspiel bei Chelsea 3:1 gesiegt hatte, fand erneut einen Weg zurück. Rodrygo erzwang mit dem 1:3 die Verlängerung, dort schlug Benzema zu.

-Rückspiels schien das Team von Carlo Ancelotti am Boden. Doch Real, das im Hinspiel bei 3:1 gesiegt hatte, fand erneut einen Weg zurück. Rodrygo erzwang mit dem 1:3 die Verlängerung, dort schlug Benzema zu. Aber die Wende gegen Manchester City im Halbfinal toppt dies alles. Schon nach 2 Minuten geriet Real im Hinspiel auswärts in Rückstand. Danach rannte das Ancelotti-Team stets einem Rückstand im Gesamtskore hinterher.

01:12 Video Rodrygos Last-Minute-Doppelpack Aus Sport-Clip vom 04.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Grealish im Pech – Rodrygo im Glück

Der 21-jährige Joker Rodrygo erzielte in der 90. Minute das 1:1 und 89 Sekunden später das 2:1, das Real in die Verlängerung rettete. Erst nach Benzemas Penalty-Tor in der 95. Minute lag Real erstmals in Front. Diese Führung gab das «Weisse Ballett» nicht mehr her.

Erinnert man sich an die Topchancen des eingewechselten Jack Grealish in der Schlussphase (einmal rettete Thibaut Courtois mirakulös mit dem Fuss, einmal klärte Ferland Mendy auf der Linie) beim Stand von 1:0 für die Gäste, so wirkt diese neuerliche Wende im Bernabeu noch wundersamer.

Und betrachtet man die Zusammensetzung der Elf von Real, die am Schluss der Verlängerung auf dem Platz stand, so staunt man: Mit Vazquez, Vallejo, Nacho, Asensio, Ceballos und Carvajal standen 6 Spanier (davon 3 Eigengewächse) auf dem Rasen sowie zwei Youngsters (Camavinga, Rodrygo).

