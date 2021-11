Viel hätte nicht gefehlt für eine weitere Sternstunde im Wankdorf. Nach einer berauschenden Schlussviertelstunde und Toren von Vincent Sierro und Silvan Hefti lag der zweite Sieg in der laufenden CL-Kampagne auf dem Silbertablett bereit. Doch Spielverderber Luis Muriels hatte etwas dagegen. Nach dem 3:3 gegen Atalanta kann YB die K.o.-Phase der Champions League nicht mehr erreichen, für den 3. Platz und die Europa League sind die Berner auf Schützenhilfe angewiesen.

Entsprechend überwog bei den Akteuren kurz nach Spielende die Enttäuschung. «Wir führen in der 85. Minute 3:2, zeigen einen guten Match und hätten den Sieg verdient gehabt», so Michel Aebischer. Man hätte den Ball nach dem Führungstreffer mehr in den eigenen Reihen halten sollen, um den Ausgleich zu verhindern. Trotzdem könne man schlussendlich zufrieden sein mit dem Unentschieden.

Träumen in Manchester

Dass man bei den Bernern überhaupt einem Sieg nachtrauern konnte, war unter anderem Sierro zu verdanken. Der Mittelfeldspieler sorgte mit dem Tor zum 2:2 zum Startschuss der berauschenden YB-Schlussoffensive. Der 26-Jährige, der seine Torpremiere in der «Königsklasse» feierte, blies ins gleiche Horn wie sein Vorredner: «Wir waren sehr nahe am Sieg, es ist bitter, am Ende so ein Tor zu kassieren.»

Trotz des späten Rückschlags war YB-Trainer David Wagner voll des Lobes für sein Team: «Was die Jungs heute geboten haben, war grosse Klasse.» Klar sei die Enttäuschung gross, doch YB habe einem Top-Team Paroli geboten und den Sieg nur wegen einer kleinen Unkonzentriertheit verpasst.

Die Chance, europäisch zu überwintern, ist vor der letzten Partie gegen Manchester United zwar klein, aber noch vorhanden. Auch Wagner glaubt noch an eine mögliche Qualifikation für die Europa League: «Das Stadion in Manchester heisst ja nicht umsonst ‹Theatre of Dreams›.»