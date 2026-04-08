Das Duell PSG – Liverpool gab es in der K.o.-Phase der Champions League schon im Vorjahr. Die Ausgangslage ist heuer eine andere.

Legende: Schwingt PSG gegen Liverpool erneut obenaus? Am Mittwoch kommt's in Paris zum Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem Titelverteidiger und den «Reds». Reuters/Peter Powell (Archiv)

Vor einem Jahr traf Liverpool in der Champions League als Ligaphasen-Sieger bereits im Achtelfinal auf Paris St-Germain, das sich mit Ach und Krach in die Playoffs hatte retten können.

Die Engländer, damals auch Spitzenreiter in der Premier League, stiegen als Favorit in das Duell, doch PSG setzte sich letztlich im Penaltyschiessen durch.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Am Mittwoch ist auf SRF zwei ab 20:10 Uhr das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Barcelona und Atletico Madrid live zu sehen. Im Anschluss an das Live-Spiel gibt es eine ausführliche Zusammenfassung zum Duell PSG – Liverpool.

PSG klar favorisiert

Ein Jahr später ist die Ausgangslage vor dem Viertelfinal eine andere. Die Pariser, in der heimischen Meisterschaft einmal mehr auf Titelkurs, strotzten in der bisherigen CL-Saison nur so vor Selbstvertrauen. Im Achtelfinal wurde Chelsea mit dem Gesamtskore von 8:2 gedemütigt.

Liverpool seinerseits taumelt. In der Premier League hinken die «Reds» den Erwartungen hinterher. Zuletzt schied Liverpool im FA Cup im Viertelfinal sang- und klanglos gegen ManCity aus (0:4).

Dem Team von Arne Slot bleibt nur noch die «Königsklasse», um eine verkorkste Saison zu retten. Die Aufgabe ist aber sehr schwierig. Immerhin: Liverpool hat gegen PSG den Vorteil, zuerst auswärts antreten zu können.

Champions League