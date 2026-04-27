Nach drei gelben Karten fehlt Bayern-Coach Vincent Kompany in Paris gesperrt. Verunsichern lassen sich die Münchner dadurch nicht.

Legende: Kein Handschlag am Dienstagabend Zwischen Vincent Kompany und Harry Kane. Imago

Mit Real Madrid hat Bayern München im Viertelfinal der Champions League schon einen Brocken ausgeschaltet. Die Aufgabe im Halbfinal wird aber nochmals härter: Es geht gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Trainer Vincent Kompany sprach vor der Partie von der «allerschwierigsten Aufgabe», aber: «Der Glaube ist da, dass wir das machen können.»

Kein Kontakt zum Team

Beim «wir» ist Kompany natürlich auch inkludiert – obwohl er beim Hinspiel in Paris nur eine Nebenrolle einnehmen wird. Der 40-Jährige fehlt wegen einer Gelbsperre und wird das Team zwar taktisch und personell vorbereiten können, nach der Ankunft im Stadion aber nicht mehr mit der Mannschaft kommunizieren dürfen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung des Halbfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen PSG und Bayern München können Sie am Dienstag ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei sehen.

«Natürlich werden wir ihn an der Seite vermissen. Er ist unser Leader», sagte Torjäger Harry Kane. Aber im Grunde genommen wisse jeder aus der Mannschaft, «was zu tun ist, auch wenn der Boss nicht an der Seite ist». Der «Boss» wird von der Tribüne zuschauen – und beim Rückspiel dann wieder eine Hauptrolle übernehmen.

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