Juventus Turin gewinnt das Rückspiel des CL-Achtelfinals gegen Lyon zuhause 2:1, scheidet nach dem 0:1 im Hinspiel aber aus.

Depay gelingt das goldene Auswärtstor für die Franzosen in der 12. Minute per Penalty.

Olympique trifft im Viertelfinal auf Manchester City, das Real Madrid zuhause 2:1 schlug.

Nach einer Stunde war die Hoffnung bei den Turinern zurück. Cristiano Ronaldo fasste sich aus halbrechter Position ein Herz und traf mit einem wuchtigen Schuss zur 2:1-Führung für die Italiener. Lyon-Keeper Anthony Lopes war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht entscheidend ablenken.

Den Turinern, die das Hinspiel vor der Corona-Pause im Februar auswärts 0:1 verloren hatten, fehlte damit ein Treffer, um die Wende noch zu schaffen. Ronaldo hatte in der 76. Minute per Kopf zwar noch eine Chance zum erlösenden Tor, Lyon brachte das Resultat aber über die Zeit und steht im Viertelfinal. Dort treffen die Franzosen am 15. August in Lissabon auf Manchester City.

Lyon mit Traumstart

Für Olympique hatte die Partie ideal angefangen. Nach einem Foul von Federico Bernardeschi an Houssem Aouar verwertete Memphis Depay den fälligen Penalty in der 12. Minute lässig zur 1:0-Führung für Lyon. Juventus brauchte damit also schon 3 Tore, um den Viertelfinal-Einzug noch zu schaffen.

Der italienische Meister zeigte sich in der Folge bemüht, konnte Lyon aber zunächst nicht richtig unter Druck setzen. Richtig gefährlich wurde es ein erstes Mal in der 40. Minute. Lopes konnte einen Freistoss von Ronaldo aber gekonnt parieren. Wenig später war der Olympique-Keeper im Duell mit dem Portugiesen dann chancenlos. Ronaldo traf nach einem hart gepfiffenen Handselfmeter souverän zum Ausgleich.

Dybala im Pech

Nach Ronaldos 2. Treffer verliefen sämtliche Bemühungen Juves für ein weiteres Tor im Sand. Auch die Einwechslung von Paulo Dybala in der 70. Minute brachte Turin nichts. Im Gegenteil: Der Argentinier stand nur 14 Minuten auf dem Platz, ehe er mit Oberschenkelproblemen wieder ausgewechselt werden musste.