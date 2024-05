Nach dem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel feierte Real Madrid im Heimspiel gegen Bayern München einen 2:1-Erfolg. Während die Spanier den Einzug in den Final bejubelten, bestürmten die Deutschen den Schiedsrichter. Der Grund für den Münchner Ärger: Referee Szymon Marciniak aus Polen hatte kurz vor dem Ende der 15-minütigen Nachspielzeit einen Angriff der Bayern vorzeitig wegen Abseits abgepfiffen, der folgende Treffer von Matthijs de Ligt zum vermeintlichen Ausgleich zählte nicht.

«Ich finde das unglaublich, ich kann das nicht verstehen, dass er da nicht durchspielen lässt, er hat auch gesagt: Entschuldigung», sagte der Niederländer nach der Partie zur strittigen Entscheidung gegenüber DAZN. «Ich möchte nicht sagen, dass Madrid immer Glück hat, aber das macht heute den Unterschied», fügte er hinzu.

Auch bei Trainer Thomas Tuchel war der Ärger gross: «Diese Entscheidung ist eine absolute Katastrophe. Man muss die Aktion bis zum Ende spielen lassen. Das ist die Regel, vor allem, weil es so nah am Tor ist und so grenzwertig. Den ersten Fehler hat der Linienrichter gemacht, den zweiten der Schiedsrichter.»

Ancelotti wieder im CL-Final

So gross der Ärger auf der Seite der Bayern war, so gross war die Freude bei Real Madrid. Die «Königlichen» greifen am 1. Juni gegen Dortmund nach dem 15. Titel in der «Königsklasse». Carlo Ancelotti wird zum 6. Mal als Trainer im Final der Champions League an der Seitenlinie stehen. Je drei Mal gelang ihm der Einzug ins Endspiel mit der AC Milan und Real Madrid. Lediglich einmal (2005 vs. Liverpool) verlor er das Spiel um den Henkelpott. 2003 und 2007 gewann er mit den Italienern, 2014 und 2022 mit Real Madrid.

Bereits als Spieler hatte Ancelotti drei Mal im Final des Vorgängerwettbewerbs der Champions League gestanden. 1984 erreichte er mit der AS Roma den Final des Europapokals der Landesmeister, unterlag aber Liverpool. 1989 und 1990 gewann der mittlerweile 64-Jährige den Meistercup mit Milan.