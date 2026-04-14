Bei Barcelona ist der Glaube an eine Wende im CL-Viertelfinal nach dem 0:2 gegen Atletico im Hinspiel ungebrochen.

Legende: Will sein Team nach vorne treiben Lamine Yamal. Reuters/Action Images

Lamine Yamal, Robert Lewandowski und die weiteren Stars des FC Barcelona legen ihre Hände auf ein Plakat über der Kabinentür. Nur ein Wort steht darauf: «Believe». Hansi Flick beobachtet aus dem Hintergrund, wie sich sein Team einschwört.

Der «Glaube» an «la remontada», die grosse Aufholjagd im Champions-League-Viertelfinal, ist bei Barça ungebrochen. Das verdeutlicht die vom Klub verbreitete Fotomontage in Anlehnung an die Fussball-Erfolgsserie «Ted Lasso». Aber auch Flick selbst gab sich trotz der deutlichen Hypothek der 0:2-Hinspielniederlage gegen Atlético Madrid höchst zuversichtlich.

«Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel», sagte der ehemalige Bayern-Trainer vor dem Rückspiel am Dienstagabend in Atleticos Festung Metropolitano: «Wir haben die Qualität. Wir haben die Spieler, die das ändern können. Natürlich müssen wir kämpfen, aber wir müssen uns auf das Besondere konzentrieren.»

Schiedsrichter-Ärger im Hinspiel

Der Ärger über die unglückliche Niederlage vor einer Woche und der Frust über die Schiedsrichterentscheidungen sind noch nicht verraucht. Barcelona reichte danach eine formale Beschwerde ein. Nun wollen Yamal und Co. aber ihre gesamte Energie einsetzen, um die unangenehm zu spielenden Defensivkünstler von «Atleti» um Coach Diego Simeone noch abzufangen.

«Wir wissen, wozu wir fähig sind, wenn wir auf unserem höchsten Niveau spielen, und dass wir jedem das Spiel wegnehmen können», sagte Angreifer Marcus Rashford voller Selbstvertrauen, das durch die Ergebnisse vom Wochenende noch einmal einen weiteren Schub erhalten haben dürfte.

«Nur» der Meistertitel reicht nicht

Mit dem 4:1 gegen den Lokalrivalen Espanyol machte Flicks Team den nächsten riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Angesichts des Patzers von Real Madrid (1:1 gegen Girona) und einem Vorsprung von 9 Punkten bei noch 7 ausstehenden Spieltagen dürfte nichts mehr anbrennen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Zusammenfassungen der Viertelfinal-Spiele Atletico-Barcelona (im Liveticker mitzuverfolgen) und Liverpool-PSG sehen Sie am Dienstag ab 23 Uhr in der Sendung Champions League Highlights. Am Mittwoch wird das Spiel Arsenal-Sporting Lissabon ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App gezeigt.

Doch der Titel in La Liga reicht den Katalanen nicht. Der Final der Champions League am 30. Mai in Budapest ist weiter fett in Flicks Kalender markiert. Seit über 10 Jahren warten die Katalanen auf einen Triumph in der «Königsklasse».

Um diesen zu erreichen, muss sich Barcelona erstmals in K.o.-Duellen gegen Atletico durchsetzen. Die bisherigen beiden Aufeinandertreffen gingen an den Hauptstadt-Klub, der sich noch keinesfalls sicher fühlt. «Wir gehen mit einem guten Ergebnis in das Spiel, aber gegen einen Gegner, der uns sicherlich zu schaffen machen wird», sagte Simeone.

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