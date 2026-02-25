Am Mittwoch werden in der Champions League die letzten vier Achtelfinalisten ermitteln. In den Rückspielen der Playoffs scheinen die Karten verteilt.

Legende: Gleich 7-mal fiel der Ball ins Tor Beim Playoff-Hinspiel zwischen Galatasaray und Juventus. Keystone/AP Photo/Khalil Hamra

Gleich mit 2:5 unterlag Juventus Turin im Hinspiel der Achtelfinal-Playoffs in der Champions League bei Galatasaray Istanbul. Die «Alte Dame» ist vor dem Heimspiel gewaltig unter Druck. Denn auch in der Liga läuft's dem italienischen Rekordmeister momentan überhaupt nicht. Wettbewerbsübergreifend wartet Juve seit Anfang Februar auf einen Sieg. Vier der letzten fünf Spiele hat das Team von Luciano Spalletti verloren.

Anders das Bild bei den Türken. Der Traditionsverein steht mit einem Bein in den Achtelfinals – es wäre der erste Einzug unter die besten 16 seit zwölf Jahren. Hoffnungsschimmer für die Turiner: Die Generalprobe war «Gala» misslungen: In der Liga verlor der Leader am Samstag gegen das Kellerkind aus Konyaspor mit 0:2.

Bei Real rückt der Sport in den Hintergrund

Real Madrid geht im iberischen Duell gegen Benfica Lissabon mit dem geringsten aller Vorsprünge ins Rückspiel. In der portugiesischen Hauptstadt sorgte Vinicius Junior für den Unterschied. Zu reden gab aber nicht in erster Linie das Traumtor des Brasilianers, sondern Äusserungen von Benficas Gianluca Prestianni, der seinen Gegenspieler rassistisch beleidigt haben soll.

Die Untersuchung der Uefa ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch wurde Prestianni für das Rückspiel vorsorglich gesperrt. Bleibt zu hoffen, dass nach dem Rückspiel ausschliesslich über den Sport berichtet wird. Bei den «Königlichen» fällt Kylian Mbappé mit einer Knieverletzung aus.

Dortmund mit Polster – Monaco-Schweizer unter Druck

Borussia Dortmund reist dank eines 2:0-Hinspielsiegs mit einem Polster in die Lombardei. Doch Atalanta Bergamo hat vor Heimpublikum schon so manchen grossen Gegner an die Wand gespielt. Die letzten fünf Heimpartien in der Liga gewann Atalanta allesamt, darunter auch die Spiele gegen die Spitzenteams AS Roma und Meister Napoli.

Für den BVB und Nati-Goalie Gregor Kobel ist die Devise klar: Hinten muss die Null stehen. Unter Trainer Niko Kovac legt Dortmund seinen Fokus auf eine stabile Defensive. In der Liga blieb Kobel in 11 von 23 Partien ohne Gegentor. Nehmen die Borussen ihr Meisterschaftsgesicht auch in die Champions League mit, steht dem Vorstoss unter die letzten 16 Mannschaften nichts im Weg.

Anders sieht es beim Schweizer Monaco-Duo Denis Zakaria und Philipp Köhn aus. Nach einem Blitzstart im Hinspiel dürften die Spieler der AS Monaco zu träumen begonnen haben. Und spätestens, als PSG-Spieler Vitinha vier Minuten nach dem 2:0 einen Penalty verschoss, schien sich der Fussballgott entschieden zu haben. Doch es kam anders. Désiré Doué, der für den verletzten Ousmane Dembélé ins Spiel kam, drehte die Partie mit zwei Toren und einer Vorlage im Alleingang.

Wie schon im Vorjahr wollen die Pariser in den Playoffs Anlauf nehmen und zum Titel durchmarschieren. Die Zeichen stehen gut, dass sie zumindest die nächste Runde erreichen. In der Liga hat das Team von Luis Enrique vor Heimpublikum 31 von 33 möglichen Punkten geholt. Der letzte Sieg von Monaco in der Hauptstadt datiert vom Februar 2021.﻿

