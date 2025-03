Legende: Beobachtet das Geschehen auf dem Platz mit Adleraugen PSG-Coach Luis Enrique. Imago Images/Baptiste Autissier

Schaut man bei Liverpool nur auf die nackten Zahlen, gibt es im Hinblick auf die entscheidende Phase in der Saison überhaupt keinen Grund zur Unruhe. Die Premier League ist den «Reds» nach einem weiteren Remis von Arsenal am Wochenende kaum mehr zu nehmen. Der Vorsprung von Liverpool beträgt bei einem Spiel mehr auf dem Konto als die «Gunners» 15 Punkte.

Trügt der Schein?

Am kommenden Wochenende hat das Team von Trainer Arne Slot im Liga-Cup die Chance auf den ersten von noch drei möglichen Titelgewinnen in der laufenden Spielzeit. Am Sonntag trifft Liverpool im Wembley im Final auf Newcastle. Und auch in der Champions League sind die Aussichten von Mohamed Salah und Co. vielversprechend. Nach dem schmeichelhaften Sieg am vergangenen Mittwoch in Paris steigt Liverpool am Dienstag mit einem 1:0-Polster in das Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG.

Obschon die Resultate (noch) stimmen, lief bei den «Reds» zuletzt nicht alles nach Wunsch. Den Hinspiel-Sieg bei PSG verdanken sie nach einer mehr als durchzogenen Mannschaftsleistung einzig und allein dem überragenden Goalie Alisson Becker.

Und auch am Wochenende im Premier-League-Spiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Southampton stockte der Motor – zumindest in der ersten Halbzeit: «Das war ein richtig schwacher Auftritt. Das Energie-Level war erschreckend, niemand ist gerannt», sagte Trainer Slot in einem Interview mit Gary Lineker für das BBC-Magazin «Match of the Day». Immerhin zeigten die Schützlinge des Niederländers nach der Pause eine Reaktion und gewannen noch mit 3:1.

PSG im Jahr 2025 praktisch makellos

Dennoch scheint sich Liverpool aktuell nicht in Bestform zu befinden. Ganz anders Paris St-Germain, das seine Gegner in diesem Kalenderjahr sowohl national als auch international dominiert und in der Regel die Spiele auch (hoch) gewinnt. Im Jahr 2025 stehen die Pariser wettbewerbsübergreifend bei 16 Siegen, 1 Remis und 1 Niederlage, jener im Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool.

Entsprechend zeigte sich Coach Luis Enrique nach dem unglücklichen 0:1 gegen die «Reds» zwar enttäuscht über das Resultat, gleichzeitig aber optimistisch im Hinblick auf das Rückspiel. «Fussball ist oftmals unfair. Wir haben eines der besten Spiele unter meiner Leitung gemacht und verloren. Aber: Wir sind bereit für das Rückspiel an der Anfield Road.»

Der spanische Trainer der Franzosen glaubt, dass Liverpool eine solche Unterlegenheit wie im Hinspiel gegen PSG in dieser Saison noch nie erlebt habe. Deshalb ist sich Luis Enrique sicher: «Wir schaffen die Wende.»

