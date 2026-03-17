Ohne die grossen Stars hat Real zur Stabilität gefunden. Zwei Aushängeschilder kehren für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zurück.

Besser als mit den Stars? Real läuft – und es läuft

Legende: Umarmung vom Chef Der erst 18-jährige Thiago Pitarch – hier mit Trainer Alvaro Arbeloa – stand zuletzt 4 Mal in Folge in der Startelf. Reuters/Violeta Santos Moura

In Madrid, vielleicht mehr als anderswo, kann eine erfolgreiche Woche alles auf den Kopf stellen. Nach einer kläglichen Heim-Niederlage gegen Getafe (0:1) stand Real Madrid, geschwächt durch zahlreiche Verletzungen, am Rande einer neuen Krise.

Nun ist der Klub laut Trainer Alvaro Arbeloa nach drei Siegen in Folge – einem hart erkämpften in Vigo (2:1) und zwei weitaus überzeugenderen gegen Manchester City (3:0) und Elche (4:1) – wieder ein Titel-Anwärter.

Barça auf den Fersen, ManCity abgehängt

Der spanische Trainer, seit Januar als Nachfolger von Xabi Alonso im Amt, scheint mit dem Fokus auf im Klub ausgebildete junge Spieler die richtige Formel gefunden zu haben: Barcelona liegt in der Liga weiter 4 Punkte voraus, in der Champions League stehen die Madrilenen vor dem Achtelfinal-Rückspiel in einer unerwartet guten Position.

«Ein Pool an jungen Talenten und eine sehr asymmetrische Aufstellung reichten Arbeloa aus, um Real Madrid im besten Moment wieder auf Kurs zu bringen», fasste die Tageszeitung AS zusammen.

Real erstmals lauffreudiger

Ohne die verletzten Superstars Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Rodrygo trat Real zuletzt deutlich disziplinierter auf. Gegen ManCity schafften die verjüngten «Galacticos» zudem eine Premiere: Erstmals in dieser Saison spulte Real in der «Königsklasse» mehr Kilometer ab als der Gegner.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der vier Dienstagsspiele in der Champions League zeigen wir ab 23:00 Uhr auf SRF zwei in der Sendung «Champions League – Highlights».

Doch die Qualitäten der grossen Abwesenden sind nicht von der Hand zu weisen. So ist Mbappé, der wie Offensiv-Stratege Bellingham für das Rückspiel in Manchester ins Kader zurückkehren wird, aktuell Topskorer in der Meisterschaft und in der Champions League.

«Wenn wir nicht laufen, ...»

Allerdings warnte Arbeloa bereits am Samstag nach dem Sieg gegen Elche: «Wir sind eine sehr talentierte Mannschaft, aber wenn wir nicht alle zusammenarbeiten, wenn wir nicht laufen, wenn wir keinen Druck machen und wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, wird es uns schwerfallen, Spiele zu gewinnen.»

Das wird am Dienstag dank dem 3-Tore-Polster nicht einmal nötig sein. In der Geschichte der Champions League haben erst 4 Teams einen solchen Vorsprung in einer K.o.-Phase-Affiche noch verspielt. Es würde in Madrid wohl doch wieder alles auf den Kopf stellen.

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