In einer schwierigen Saison bleibt die Champions League Liverpools möglicher Lichtblick. Die Aufgabe gegen PSG ist aber riesig.

Legende: Bereiten sich auf eine grosse CL-Herausforderung vor Die Liverpool-Spieler um Florian Wirtz (vorne). Imago/David Rawcliffe Propaganda

Im Ligapokal und im FA Cup musste Liverpool bereits die Segel streichen, in der Premier League ist der Meisterzug auf Platz 5 und mit 18 Punkten Rückstand auf die Spitze abgefahren. Somit verbleibt als letzte Titelchance für die stolzen «Reds» die Champions League.

Da liegt das Team von Arne Slot im Viertelfinalduell gegen Paris St-Germain zwar 0:2 zurück, doch der Trainer glaubt daran, dass die Rückspiel-Wende an der Anfield Road am Dienstag zu bewerkstelligen ist.

Grosse Spiele für Liverpool?

Auf die Frage, wie er seine Spieler davon überzeugt habe, dass ein Comeback noch möglich sei, schlug Slot am Montag an der Medienkonferenz einen optimistischen, aber realistischen Ton an.

Es fühlte sich ganz anders an, aber das Endergebnis war 2:0.

«Zunächst einmal habe ich sie daran erinnert, wie das Ergebnis lautete – nämlich 2:0. Es fühlte sich ganz anders an, wie wir alle wissen, aber das Endergebnis war 2:0», so der Niederländer. «Zweitens haben wir in dieser Saison in grossen Spielen schon so oft gezeigt, dass wir eine grossartige Leistung abliefern können.»

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der beiden CL-Partien vom Dienstag (Liverpool-PSG und Atletico-Barcelona) zeigen wir Ihnen ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei. Atletico – Barcelona begleiten wir zudem im Liveticker.

Tatsächlich waren die Engländer im Hinspiel in Paris noch glimpflich davongekommen – PSG vergab Chancen en masse und hätte deutlich höher gewinnen müssen.

Drama wie 2019?

«Wir glauben daran, dass wir etwas Besonderes erreichen können, aber wir müssen sehr, sehr, sehr besonders sein, um das zu schaffen. Wir spielen gegen den Titelverteidiger, was die Aufgabe schwieriger macht – aber nicht unmöglich», führte Slot weiter aus.

Anfield war schon häufiger Schauplatz europäischer Dramen. Das jüngste (und wohl dramatischste) datiert von 2019: Damals gelang Liverpool im Halbfinal das berühmte Comeback nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel gegen Barcelona mit einem sensationellen 4:0-Heimsieg. Die Atmosphäre, so Slot, könnte erneut entscheidend sein.

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