Der Champions-League-Final zwischen PSG und Inter wird am Samstag um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen. Auf SRF zwei und in der Sport App stimmen wir Sie ab 20:10 Uhr auf das grosse Endspiel ein und übertragen anschliessend die Partie inklusive der darauf folgenden Feierlichkeiten live.