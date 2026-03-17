Teenager Leonard Prescott könnte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bergamo im Münchner Tor stehen. Wer ist der Wunderknabe?

Legende: Noch nie war ein Bayern-Goalie jünger als 18 Jahre Dies könnte sich am Mittwoch ändern. Fun Fact: Spielt der 16-jährige Leonard Prescott, bräuchte Bayern eine Sonderregelung, damit er länger als bis 23 Uhr arbeiten darf. IMAGO / Jan Huebner

Ein 16-Jähriger im Tor des FC Bayern? In der Champions League? Der grossgewachsene Leonard Prescott, der mit 1,96 m sein Vorbild Manuel Neuer um drei Zentimeter überragt, hatte bis Montag noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.

Dass sein Name trotzdem plötzlich in aller Munde ist, liegt an der Torwart-Misere bei den Münchnern. Ob Neuer (Wade), Jonas Urbig (Gehirnerschütterung), Sven Ulreich (Adduktoren) oder Leon Klanac (Oberschenkel) – gleich vier Keeper sind verletzt.

Zwar kehrte Urbig am Montag ins Training zurück, eine Aussage zu einem möglichen Einsatz gab es aber noch nicht. Und so könnte – falls Trainer Vincent Kompany das Risiko scheut – im Achtelfinal-Rückspiel der «Königsklasse» am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo die Stunde von Prescott schlagen. Medienberichten zufolge erhielte der U19-Schlussmann den Vorzug vor Jannis Bärtl (19), der bei der zweiten Mannschaft im Tor steht.

Er stand als Balljunge hinter Neuers Tor

Prescott stand im Hinspiel (6:1) erstmals im Profikader, er hat schon häufiger mit Neuer und Co. trainiert. Mit seinem Idol verbindet ihn eine besondere Geschichte: In der Champions League stand der Youngster, dessen Spielstil mit jenem des Captains verglichen wird, schon öfter als Balljunge hinter dem Tor.

Jetzt könnte der in New York geborene Deutsch-Amerikaner, der über die Erfahrung von 16 U19-Spielen im Bayern-Trikot verfügt (30 Gegentore), zwischen die Pfosten rücken. Kann er das? Prescott, der in Berlin aufgewachsen ist und 2023 von Union zu den Bayern wechselte, gilt als klar im Kopf und verlässlich, parallel macht er seinen Realschulabschluss.

Und jetzt das Debüt auf höchster europäischer Bühne? Intern geniesst er volle Rückendeckung. «Er ist technisch überragend», sagte U19-Trainer Peter Gaydarov im vergangenen Sommer und betonte: «Er könnte gefühlt im Feld mitspielen.» Wie Neuer. Ausserdem sei Prescott, der sechsmal für die deutsche U17 auflief, «sehr mutig in seinen Aktionen» und «für sein Alter auf jeden Fall sehr weit».

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