Letztes Jahr noch umjubelter Torschützen-König der Premier League, findet Mohamed Salah diese Saison den Tritt (oder besser das Tor) noch nicht. 3 Treffer in 7 Liga-Spielen sind für Salah-Verhältnisse eine mittlere Krise.

Das war eines der schwierigsten Spiele in der Serie A.

«Natürlich ist er nicht glücklich», meinte ein energischer Jürgen Klopp an der Medienkonferenz vor dem Napoli-Spiel, «wie könnte er auch? Das ist ganz normal in seiner Situation. Aber dafür bin ich ja da.»

Ein Problem darin sieht der Liverpool-Coach nicht: «So lange er so weiter arbeitet auf dem Platz, ist alles im Lot.» Tatsächlich hat Liverpool im Angriff auch mit einem mässigen Salah Optionen en masse.

Immerhin zwei Drittel des berüchtigten Liverpooler Offensiv-Triumvirats (Roberto Firmino und Sadio Mané) sind in Form.

Dahinter (oder anstelle einer der drei) kann Klopp auf Xherdan Shaqiri zurückgreifen: Der Schweizer Nati-Spieler bekam zuletzt mehr Einsatzminuten und nutzte diese.

Der wiedergenesene Daniel Sturridge empfahl sich ebenfalls mit zuletzt zwei Treffern gegen Chelsea – einer davon war spektakulär und eminent wichtig.

Statistik-Nerd Alisson

In der auf diese Saison hin verstärkten Defensive der Engländer sticht vor allem Goalie Alisson heraus. Der ehemalige Römer weiss bereits, wie man in Neapel gewinnen kann: Letzte Saison schlug er Napoli mit der AS im Hexenkessel von San Paolo 4:2.

«Das war eines der schwierigsten Spiele in der Serie A», erinnert sich Alisson gegenüber liverpoolfc.com. Erstaunlich dabei, wie genau sich der Brasilianer noch an das Spiel im März erinnert: «Sie hatten 24 Schüsse, davon 13 aufs Tor. Ich habe 11 davon gehalten und 2 Tore kassiert.»

Die möglichen Aufstellungen:

Napoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Firmino, Salah, Mané.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Spiel zwischen Liverpool und Napoli am Mittwoch ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Sendebezug: SRF zwei, Champions League Goool, 03.10.18, 00:35 Uhr