Legende: Gehört der Vergangenheit an Die CL-Auslosung wird nicht mehr von Hand gemacht. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Weil künftig 36 Vereine an der Champions League teilnehmen und jeder Klub in der Ligaphase (früher Gruppenphase) 8 statt wie bisher 6 Spiele absolviert, würde das alte Format mit der feierlichen Ziehung von Kugeln zu einer «unerträglich langen Auslosung» führen, schreibt die Uefa.

Stattdessen übernimmt am 29. August im Grimaldi Forum in Monaco eine Software die Zuteilung der Gegner. Die Klubs werden zunächst in 4 Töpfe eingeteilt und dann nacheinander gezogen, dafür gibt es noch die klassischen Kugeln. Für jeden gezogenen Klub verteilt dann aber der Computer 8 Gegner, jeder Verein spielt gegen jeweils 2 Teams aus jedem Topf.

08:46 Video Archiv: Real schlägt den BVB im CL-Final 2024 Aus Sport-Clip vom 01.06.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 46 Sekunden.

Die Software entscheidet auch über das jeweilige Heimrecht. Der genaue Tag und die Anstosszeit der jeweiligen Partien wird von der Uefa am 31. August veröffentlicht.