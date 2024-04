Per E-Mail teilen

Legende: Flachsen gehört dazu Toni Kroos (rechts) und Joshua Kimmich verstehen sich gut. imago images/Michael Weber

Nachdem sich am Mittwoch sowohl Real Madrid als auch die Bayern für den Halbfinal in der «Königsklasse» qualifiziert haben, hat Toni Kroos seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich in den sozialen Medien auf den Arm genommen.

Kimmich postete bei Instagram ein Foto, auf dem er von seinen Mitspielern für den Treffer zum 1:0-Sieg Bayerns gegen Arsenal gefeiert wird. Weil der 29-Jährige darauf nicht wie gewohnt einen akkuraten Kurzhaarschnitt trägt, hält der fünffache Champions-League-Sieger Kroos einen Rat bereit. «Vorm Halbfinale aber schon noch einmal den Friseur aufsuchen», kommentierte der Mittelfeldspieler das Bild.

Bayern und Real treffen im Halbfinal aufeinander. Am 30. April ist im Hinspiel der deutsche Rekordmeister Gastgeber, das Rückspiel findet am 8. Mai in Madrid statt.