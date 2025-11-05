Erling Haaland hat in der laufenden Saison erst in zwei Spielen nicht getroffen. Am Mittwoch trifft er auf den BVB.

Legende: Wie ein Roboter Erling Haaland trifft derzeit am Laufmeter. Keystone/AP Photo/Ian Hodgson

Kein anderes Team hat in den ersten 10 Premier-League-Runden mehr Tore erzielt als Manchester City. Von den 20 Treffern gingen 13 auf das Konto von Erling Haaland. Insgesamt steht der Norweger wettbewerbsübergreifend bei 17 Toren in 13 Pflichtspielen mit den «Skyblues» – eine verrückte Zahl.

Gegen 11 von 13 Teams getroffen

Das sind nicht gerade rosige Aussichten für Dortmund, das am Mittwoch in der Champions League in Manchester gastiert. BVB-Coach Niko Kovac legt grossen Wert auf Stabilität in der Abwehr. Das widerspiegelt sich in der Statistik wieder. In 6 der 9 bisherigen Bundesliga-Partien blieb die Borussia ohne Gegentor. Doch ist die Verteidigung auch Haaland gewachsen?

Erst zwei Teams haben es diese Saison geschafft, die 25-jährige Tormaschine der «Citizens» aufzuhalten. Gegen Tottenham und Aston Villa blieb Haaland ohne Treffer – gegen alle anderen Teams netzte der Norweger immer ein, so auch am Wochenende, als er gegen Bournemouth gleich doppelt reüssierte.

Auf Gregor Kobel und seine Vorderleute wartet am Mittwoch eine Mammutaufgabe.

