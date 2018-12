Gruppe F: Lyon muss lange um sein Achtelfinalticket in der Champions League zittern, löst es aber dank einem 1:1 gegen Donezk doch noch.

Lyon muss lange um sein Achtelfinalticket in der Champions League zittern, löst es aber dank einem 1:1 gegen Donezk doch noch. Gruppe G: ZSKA schlägt Real gleich mit 3:0, scheidet aber trotzdem aus.

ZSKA schlägt Real gleich mit 3:0, scheidet aber trotzdem aus. Gruppe E: Die Bayern spielen gegen Ajax in einer turbulenten Partie 3:3 und gewinnen die Gruppe.

Die Bayern spielen gegen Ajax in einer turbulenten Partie 3:3 und gewinnen die Gruppe. Gruppe H: YB schlägt Juventus sensationell mit 2:1.

Gruppe F: Fékir schiesst Lyon zu Platz 2

Lange sah es nicht gut aus für die Franzosen. Donezk ging durch Junior Moraes in der 22. Minute in Führung. Lyon kam im grossen Schneetreiben von Kiew zu einigen Chancen, Zählbares wollte jedoch erst in der 65. Minute herausschauen. Captain Nabil Fékir erlöste seine Farben mit dem 1:1, das für das Weiterkommen reicht.

Die TSG Hoffenheim verlor trotz Führung gegen Spitzenreiter Manchester City. Andrej Kramaric brachte die Deutschen per Penalty in Führung (16.), ehe der Deutsche Leroy Sané seine Landsmänner um den Sieg brachte. Kurz vor der Pause traf er mittels Freistoss sehenswert und nach einer Stunde erzielte der Youngster den Siegestreffer.

Gruppe G: Moskau mit Rekordsieg im Bernabeu

Gleich mit 3:0 jagte die defensiv eingestellte Mannschaft von ZSKA Moskau Real Madrids B-Elf aus dem Bernabeu. Für Madrid war es die bisher höchste Heimniederlage auf der internationalen Bühne. Real stand bereits vor der Partie als Gruppensieger fest und schonte grösstenteils seine Stammspieler.

Auf die Tabelle hat der Exploit keine Auswirkungen. Dies, da auch Viktoria Pilsen sein Spiel gegen den Favoriten AS Roma mit 2:1 gewann. Die Tschechen bleiben dank der besseren Performance in den Direktbegegnungen mit Moskau auf Platz 3, der für die Teilnahme an den EL-Sechzehntelfinals berechtigt.

Gruppe E: Bayern nach ereignisreichem Remis Gruppengewinner

Bayern München sicherte sich im Direktduell mit Ajax Amsterdam die Tabellenspitze. Robert Lewandowski erzielte auf herrliche Vorarbeit Serge Gnabrys das 1:0 (13.). Igor Tadic drehte mit einem Doppelpack das Spiel (61./81.). Auch Lewandowski traf ein 2. Mal und Kingsley Coman schoss in der 90. das vermeintliche Bayern-Siegestor. Nicolas Tagliafico erzielte in der 5. Nachspielzeitminute allerdings noch den 3:3-Ausgleichstreffer. Maximilian Wöber (67.) und Thomas Müller (75.) flogen mit direkten Roten Karten vom Platz.

AEK Athen konnte es nicht verhindern, mit 0 Punkten auszuscheiden. Benficas Alejandro Grimaldo liess die Athener Hoffnungen in der 88. Minute platzen. Der Schweizer Haris Seferovic traf für Lissabon 2 Mal nur die Latte (71./90.).

