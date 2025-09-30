Die Eintracht trifft in der Champions League auf Atletico – und spielt auch gegen die Statistik.

Legende: Brachte die gegnerischen Fans zuletzt zum Schweigen Frankfurts Jungspund Can Uzun. Keystone/Uwe Anspach

In der Bundesliga auf Kurs, in der Champions League gar nach dem Knallstart gegen Galatasaray (5:1) Tabellenführer: Frankfurt reist am Dienstag mit breiter Brust ins Estadio Metropolitano in Madrid.

Gegner Atletico durfte zuletzt allerdings ebenfalls zünftig Selbstvertrauen tanken: Am Samstag lieferte das Team des am Dienstag gesperrten Trainers Diego Simeone beim 5:2 im Stadtderby gegen Real Madrid eine beeindruckende Show ab. Gegen den Erzrivalen überzeugte Atletico mit dem gewohnten Einsatz, aber auch grosser Spielfreude.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das CL-Spiel zwischen Atletico und Frankfurt können Sie am Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker mitverfolgen. Eine ausführliche Zusammenfassung dieser sowie aller weiteren Partien zeigen wir in der Sendung «Champions League – Highlights» ab 23:00 Uhr auf SRF zwei.

Schwerer Stand für deutsche Klubs

Auch Atleticos Statistiken lassen sich sehen:

9 seiner vergangenen 10 CL-Heimspiele hat der Klub gewonnen.

Dazu hat Atletico keines seiner vergangenen 15 Duelle vor eigenem Publikum gegen deutsche Klubs verloren.

«Es ist ein schwieriges Stadion mit einem ekligen Gegner», sagte der derzeit überragende Frankfurter Can Uzun. Doch der 19-jährige Türke, der zuletzt in 7 Pflichtspielen 6 Treffer erzielt hat, drückte auch das grosse Selbstvertrauen der «Adler» aus: «Wir sind aber dafür gewappnet.»

