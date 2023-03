Die «schwächste» Halbzeit und «Comedy» vom Unparteiischen. Die Basler sind nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League geknickt.

Legende: Nur ein Remis Die FCB-Spieler machten nach der Partie lange Gesichter. Keystone/Georgios Kefalas

Verloren hat er nicht, der FC Basel. Wieder nicht, und hat damit nach acht Partien unter Interimstrainer Heiko Vogel erst eine Niederlage hinnehmen müssen. Gefühlsmässig waren die Akteure des FCB am Donnerstagabend aber doch näher an einer Niederlage als an einem Sieg.

Konnten sie zuletzt, als sie nach einer Europacup-Partie Auskunft gaben, noch euphorisch vom Einzug in die Achtelfinals berichten, war die Stimmung diesmal, nach diesem 2:2 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Slovan Bratislava, deutlich bedrückter.

Weil sich die Basler mehr erhofft hatten, um mit einem guten Gefühl nächste Woche nach Bratislava zu reisen. Nun stehen die beiden Teams zur Hälfte des Pensums auf Augenhöhe, und der moralische Vorteil liegt eher nicht in Basler Händen.

Das war die schwächste Halbzeit unter meiner Regie.

«Zu wenig mutig», seien sie gewesen, meinte Verteidiger Michael Lang. Und Taulant Xhaka, der in Abwesenheit des verletzten Fabian Frei die Captainbinde tragen durfte, monierte, dass das Team in der zweiten Halbzeit «weniger bissig» aufgetreten sei.

Coach Vogel wählte noch deutlichere Worte: «Das war die schwächste Halbzeit unter meiner Regie. Damit kann ich nicht ansatzweise zufrieden sein.» Man habe folgerichtig und verdient den erneuten Ausgleich erhalten.

Schliessen 01:33 Video Vogel: «Normalerweise möchte ich nicht über den Schiri sprechen» Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden. 01:53 Video Lang: «Das war kein Camp-Nou-Rasen heute» Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Doch nicht nur mit seinem eigenen Team, auch mit dem Schiedsrichter war Vogel nicht zufrieden. Dass der Unparteiische Rade Obrenovic zu einem Zeitpunkt abpfiff, nachdem die Basler gerade einen letzten Angriff gestartet hatten, ärgerte den 47-Jährigen.

Waren Sie mit der Leistung des Schiedsrichters zufrieden? Ja, er hat fair gepfiffen. Ja, er hat fair gepfiffen. % Es geht so, aber es war nicht spielentscheidend. Es geht so, aber es war nicht spielentscheidend. % Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Auch ein nicht gepfiffenes Foul an Andy Diouf vermochte Vogel aufzuregen. Dass er für sein Reklamieren noch die gelbe Karte sah, half auch nicht. «Comedy» sei es bisweilen gewesen, was der slowenische Spielleiter auf dem Feld entschieden habe, meinte Vogel.

Weltuntergangsstimmung herrscht bei «Rot-Blau» trotzdem nicht. «Es ist noch alles drin im Rückspiel», so der Coach. Am kommenden Donnerstag braucht der FCB einfach 90 statt nur 45 starke Minuten.

05:33 Video Zusammenfassung Basel – Bratislava Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 33 Sekunden.