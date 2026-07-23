Lugano kommt bei seiner Pflichtspiel-Premiere in der neuen Arena zu einem 1:0-Sieg gegen Dukagjini.

Die Tessiner agieren im Hinspiel der 2. Quali-Runde zur Conference League überlegen, sündigen aber im Abschluss.

Das Rückspiel beim kosovarischen Cupsieger findet am kommenden Mittwoch statt – ab 16:20 Uhr im SRF-Livestream.

St. Gallen schafft in der EL-Quali zuhause gegen Benfica die Überraschung, Sion spielt in der Conf.-League-Quali bei BATE Borissow Remis.

Es ist ein bittersüsser Sieg, mit dem Lugano seine Pflichtspiel-Premiere in seiner nigelnagelneuen Arena feiert. So feldüberlegen, wie die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti gegen das kosovarische Ensemble Dukagjini auftrat, hätten die Tessiner die Türe zur 3. Quali-Runde in der Conference League weit aufstossen können. Doch Lugano gewann zuhause nur mit 1:0.

Steffen einziger Torschütze

Lugano riss das Spieldiktat schon in der Startphase der Partie an sich. In der 7. Minute landete der Ball erstmals im Tor der Gäste, allerdings wurde das vermeintliche 1:0 durch Yanis Cimignani nach einer frechen Freistoss-Variante wegen Abseits aberkannt.

Nach einer guten halben Stunde klappte es dann aber doch noch mit dem Führungstreffer. Eine Hereingabe von Ezgjan Alioski quer in die gegnerische Box fand über Mittelstürmer Kevin Behrens den Weg zu Renato Steffen, der aus einigermassen spitzem Winkel einnetzte.

Lugano betreibt Chancenwucher

Nach der Pause erspielten sich die Luganesi wiederholt Topchancen, um das Skore auszubauen. Doch sowohl Lukas Mai (51.) als auch Steffen (57.) sündigten aus bester Position im Abschluss. Um ein Haar wäre die fehlende Effizienz der Gastgeber bestraft worden, doch Jeudi Stevenson (64.) traf nach einem Konter nur den Aussenpfosten.

Weil Lugano-Joker Dereck Moncada eine Viertelstunde vor dem Ende ebenfalls am Torgehäuse scheiterte, blieb es bis zuletzt spannend. Trotz eines Platzverweises gegen Arvanit Rexhaj in der 87. Minute gehörte die letzte gute Torchance den dezimierten Kosovaren. Mergim Pefqeli drückte aus gut 30 Metern Distanz ab, sah seinen schönen Volleyschuss aber von David von Ballmoos pariert.

So geht's weiter

Das Rückspiel im Kosovo findet bereits am kommenden Mittwoch statt. SRF überträgt die Partie ab 16:20 Uhr live im Stream. Zuvor steht für Lugano aber noch der Auftakt in die Super-League-Saison an. Am Sonntag empfangen die Tessiner um 16:30 Uhr den Aufsteiger Vaduz – diese Partie gibt es live auf SRF zwei zu sehen.

Vaduz mit einem Bein weiter Box aufklappen Box zuklappen Einen deutlichen Sieg im Hinspiel feierte derweil Super-League-Aufsteiger Vaduz. Das Team von Marc Schneider bezwang den andorranischen Verein Atletic Club d'Escaldes überzeugend mit 4:0. Mischa Eberhard (11. und 54.), Juan Cabrera (80.) und Dejan Sorgic (89.) konnten sich im heimischen Rheinpark als Torschützen auszeichnen.

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