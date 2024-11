Lugano belohnt sich am 4. Spieltag der Conference League für einen solidarischen Auftritt und schlägt Gent in Thun mit 2:0.

Hicham Mahou in der Start- und Ousmane Doumbia in der Schlussphase lassen die Tessiner jubeln.

Dank dem 3. Sieg im 4. Spiel schlägt Lugano die Tür in Richtung K.o.-Phase sehr weit auf.

St. Gallen muss sich zuhause gegen Backa Topola mit einem 2:2 begnügen.

Freud und Leid liegen im Sport bekanntlich oftmals nahe beieinander. So auch an diesem frischen Donnerstagabend in Thun. Je länger die 2. Halbzeit dauerte, desto mehr schnürte Gent die Luganesi in derer eigenen Hälfte ein. Der Tabellensechste der belgischen Liga kam dem 1:1-Ausgleich zuweilen nahe, sehr nahe.

Am nächsten wohl in der 70. Minute, als Omri Gandelman nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite im Sechzehner aus bester Position zum Abschluss kam. Doch der Israeli in Diensten von Gent zielte genau auf Lugano-Goalie Amir Saipi, der reflexschnell auf der Linie parieren und die Führung von Lugano festhalten konnte.

Lugano erspart sich heisse Schlussminuten

Die Luganesi ihrerseits tauchten nach dem Pausentee nur noch sporadisch in der gefährlichen Zone des Gegners auf. In der 86. Minute nutzte das «Heimteam» eine Unachtsamkeit der Gäste aber rigoros aus.

Nachdem der Vorstoss von Uran Bislimi vermeintlich gescheitert war, gelangte der Ball doch noch einmal zu den Luganesi. Einen Doppelpass mit Bislimi später tauchte Ousmane Doumbia plötzlich alleine vor Gent-Schlussmann Daniel Schmidt auf und versenkte das Runde mit viel Überzeugung im Eckigen.

00:51 Video Doumbia und Bislimi im Doppelpass: 2:0 für Lugano Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Vom 0:2 erholten sich die Belgier, bei denen der Schweizer U21-Internationale Franck Surdez in der Startelf stand, nicht mehr. Dies erlaubte es Lugano, die letzten Minuten der Partie auch ein wenig zu geniessen.

Schliesslich hatte der Schweizer Vertreter nach dem Führungstor von Hicham Mahou in der 6. Minute grossen Aufwand betrieben, um die Gäste in Schach zu halten. Der solidarische Auftritt der Mannschaft von Mattia Croci-Torti hat sich gelohnt, mit nun 9 von 12 möglichen Punkten steht Lugano in der Tabelle sehr gut da.

00:33 Video Mahou erwischt Schmidt zwischen den Beinen Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Das Ticket für die K.o.-Phase – für die besten 24 der 36 Teams geht es nach der Ligaphase weiter – ist den Tessinern in den verbleibenden 2 Runden kaum mehr zu nehmen. Für Lugano liegt nun aber sogar der direkte Achtelfinal-Einzug drin. Die Top 8 qualifizieren sich direkt für die Runde der letzten 16. Die Luganesi liegen nach 4 von 6 Spieltagen auf Rang 8.

So geht es weiter

Bevor es europäisch weitergeht, stehen für Lugano wieder nationale Aufgaben an. Am Sonntag gastieren die Tessiner in der Super League bei Servette. In der Conference League folgt der nächste Auftritt in zwei Wochen. Dann steht für Lugano das schwierige Auswärtsspiel bei Legia Warschau an. Die Polen belegen aktuell den 2. Platz.

Schliessen 00:50 Video Croci-Torti: «Diesen Sieg haben wir mit viel Herz geholt» Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 00:26 Video Surdez: «Das schnelle Gegentor hat uns runtergezogen» Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.