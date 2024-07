Per E-Mail teilen

St. Gallen fährt im Hinspiel der 2. Quali-Runde der Conference League gegen Tobol Kostanay (KAZ) einen 4:1-Heimsieg ein.

Nach 0:1-Rückstand wenden die St. Galler die Partie dank Treffern von Mihailo Stevanovic, Chadrac Akolo, Bastien Toma und Albert Vallci.

Auch der FC Zürich gibt sich gegen den irischen Vertreter Shelbourne keine Blösse und gewinnt das Hinspiel 3:0.

Am Mittwoch hatte Albert Vallci seinen Vertrag beim FC St. Gallen bis 2027 verlängert. Im ersten Europacup-Spiel seines Klubs seit vier Jahren spielte er prompt eine Hauptrolle. Mit seinem Kopfball in der 7. Minute der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand sorgte der Verteidiger dafür, dass der FCSG die lange Reise zum Rückspiel nach Kasachstan beruhigt in Angriff nehmen kann.

Der Österreicher hatte allerdings auch am einzigen Gegentreffer seinen gewichtigen Anteil. Tobols Igor Ivanovic war in der 28. Minute von aussen in die Mitte gezogen und hatte den Abschluss gesucht. Dieser wäre wohl weit danebengegangen, doch Vallci lenkte den Ball unhaltbar für Lawrence Ati Zigi unglücklich ins eigene Netz ab.

Mit dem Schlusspfiff trifft Vallci auch noch ins gegnerische Tor
Vallci fälscht unglücklich ins eigene Tor ab

Die St. Galler Reaktion auf den überraschenden 0:1-Rückstand folgte allerdings schnell und in Form eines Doppelschlages:

35. Minute: Nach einer kurz ausgeführten Cornervariante findet Christian Witzig mit seiner scharfen Flanke den Kopf von Mihailo Stevanovic, der zum 1:1 einköpfelt.

Nach einer kurz ausgeführten Cornervariante findet Christian Witzig mit seiner scharfen Flanke den Kopf von Mihailo Stevanovic, der zum 1:1 einköpfelt. 40. Minute: Isaac Schmidt setzt im Mittelfeld stark nach und erobert den Ball. Nach einem Doppelpass mit Bastien Toma lanciert er mit einem perfekten Pass Chadrac Akolo, der nur noch zum 2:1 einzuschieben braucht.

Stevanovic und Akolo verwandeln das 0:1 in ein 2:1

St. Gallen, das mit der genau gleichen Startelf wie beim 0:1 gegen Winterthur zum Super-League-Auftakt angetreten war, hatte das Geschehen auch danach über weite Strecken im Griff, zeigte einen stabilen und engagierten Auftritt. In der zweiten Halbzeit dauerte es allerdings eine Weile, bis die Feldüberlegenheit in Zählbarem mündete.

Nach einer schönen Kombination über Konrad Faber und Felix Mambimbi vollendete Toma aus spitzem Winkel zum 3:1 und bereitete den Weg zum später noch komfortableren Sieg.

Toma schiesst aus spitzem Winkel zum 3:1 ein

Nach 6 Jahren wieder einmal ein europäischer Sieg

Für St. Gallen ist es der erste Vollerfolg in einem Pflichtspiel auf europäischer Ebene seit ziemlich genau 6 Jahren. Damals gewann man in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen die Norweger aus Sarpsborg zuhause 2:1, schied allerdings nach dem 0:1 im Rückspiel aus. Ein Szenario, dass sich wohl kaum wiederholen wird.

Das Rückspiel findet in einer Woche im 3800 Kilometer entfernten Kostanay statt. Davor empfängt St. Gallen am Sonntag in der Super League aber noch YB.