Legende: Sinnbildlich Rolando Mandragora nervt sich im Hinspiel gegen Basel. Getty Images / Gabriele Maltinti

Die Niederlage zuhause gegen den FC Basel (1:2) war für die AC Fiorentina damals die 4. Pleite aus den vergangenen 7 Spielen (bei einem Sieg und 2 Unentschieden). Dabei hatte «La Viola» noch von Ende Februar bis Anfang April 9 Siege in Folge feiern können, zwischenzeitlich resultierten 14 Partien ohne Niederlage en suite. Just, als es also um den Einzug in den Conference-League-Final ging, brachen die Italiener ein.

Causa Jovic und Terzic

Nach der Niederlage gegen Basel im Hinspiel des Conference-League-Halbfinals schlug sich dies in einem Nebenschauplatz emotional nieder. Die beiden Serben Luka Jovic und Aleksa Terzic teilten einen Beitrag in den sozialen Medien, in welchem Trainer Vincenzo Italiano betreffend der Aufstellung und Taktik kritisiert worden war. Jovic war gegen Basel nur eingewechselt worden, Terzic kam gar nicht erst zum Zug.

04:51 Video Basel überrascht in Florenz und siegt 2:1 Aus Europa League – Highlights vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 51 Sekunden.

Gemäss Tuttosport trabten die beiden anschliessend im Trainerbüro an und entschuldigten sich. «Das ist vergeben» äusserte sich Italiano danach.

Fiorentina macht's besser

Zuletzt sah es dann auch schon wieder rosiger aus für die «Lilien». Am Sonntag resultierte für Fiorentinas B-Elf (nur 2 Spieler aus der Basel-Elf von Beginn weg dabei) in der Meisterschaft gegen Udinese ein 2:0-Erfolg. Zum Vergleich: Der FCB ging bekanntlich in St. Gallen mit ebenso vielen Wechseln in der Startelf 1:6 unter.

07:31 Video Archiv: Basel geht in St. Gallen 1:6 unter Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 31 Sekunden.

Mit dem Frust scheinen die Florentiner also besser zu kicken. Auch wenn es ein schmaler Grat ist: Mittelfeldspieler Giacomo Bonaventura flog gegen Udinese nach einer Rudelbildung vom Platz.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen In der Sendung Europa League – Highlights sehen Sie ab 23:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie.

Emotionen sind im St. Jakob-Park beim Rückspiel ebenso vorprogrammiert, denn die Fiorentina wird in den Final einziehen oder die Segel streichen müssen. Welchen Ausgang das Duell nimmt, ist auch davon abhängig, ob die Italiano-Elf die Nebenschauplätze in positive Energie umwandeln kann.