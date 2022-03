Der FC Basel unterliegt Olympique Marseille im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League 1:2, womit der FCB ausscheidet.

Dan Ndoye brachte die «Bebbi» in Führung (62.), Ünder (74.) und Rongier (90.+3) drehen die Partie und sorgen für den Sieg der Franzosen.

Schon das Hinspiel hatte der FCB mit 1:2 verloren. Wie verwandelt präsentierte sich der FC Basel im Vergleich zum Hinspiel vor Wochenfrist und hielt mit den favorisierten Gästen aus Marseille munter mit. Der Lohn hierfür folgte in der 62. Spielminute: Dan Ndoye – der beste Basler auf dem Platz – reagierte auf eine Flanke von Sebastiano Esposito am schnellsten und verwandelte souverän per Kopf – 1:0 für den FCB.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Hausherren resultatmässig in der Verlängerung gestanden, die Stimmung im St. Jakob-Park erreichte ihren Höhepunkt. 12 Minuten nach Ndoyes Treffer waren es aber die Franzosen, die zum Jubeln ansetzten: Cengiz Ünder vollendete eine Flanke Gersons kompromisslos zum Ausgleich (74.), in der Nachspielzeit machte Valentin Rongier den Deckel drauf (90.+3).

Lindner hält den FCB vorerst am Leben

Die starke Mannschaftsleistung der «Bebbi» hatte in der 34. Minute einen vermeintlichen Dämpfer erlitten: Plötzlich tauchte Amine Harit alleine vor FCB-Keeper Heinz Lindner auf, Wouter Burger konnte den anbrausenden «Marseillais» nur noch per Foul stoppen. Den anschliessenden Elfmeter parierte Lindner souverän, im Anschluss scheiterte Cédric Bakambu per Nachschuss kläglich.

Tatsächlich schien Lindner mit seiner Parade dem FCB weiter Mut zu verleihen. So überzeugten die Basler vor und nach der Pause mit attraktiven Spielzügen, was bereits in der 56. Minute beinahe zur Führung gereicht hätte: Burger zwang Goalie Steve Mandanda mit einem Weitschuss zu einer Flugeinlage.

Hinspiel als Basler Manko

Nach der jüngsten Niederlage endet das Abenteuer Conference League für den FC Basel. Eine bessere Ausgangslage zu einer gelungenen Überraschung hatte man im Hinspiel in Marseille vergeben, als man über weite Strecken blass agierte. Marseille hingegen kann sich weiter Hoffnungen auf den Titel im erstmalig ausgetragenen Wettbewerb machen – die Viertelfinal-Paarungen werden am Freitag in Nyon (VD) ausgelost.