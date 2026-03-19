Urs Fischer und Silvan Widmer bleiben mit Mainz im europäischen Geschäft. AEK Athen ist trotz Niederlage weiter.

Legende: Das europäische Abenteuer geht weiter Silvan Widmer erlebt unter Trainer Urs Fischer bei Mainz einen Aufschwung. imago images/HMB-Media

Urs Fischer hat Mainz in die Viertelfinals der Conference League geführt. Der Bundesligist mit dem Schweizer Trainer setzte sich gegen Sigma Olomouc dank einem 2:0-Heimsieg durch. Die Tschechen hatten in den Playoffs mit Lausanne den letzten Schweizer Vertreter im Europacup aus dem Wettbewerb geworfen.

Nach einem torlosen Hinspiel war es Verteidiger Stefan Posch, der die Mainzer Fans mit seinem Treffer kurz nach der Pause erlöste. Der Österreicher, den Mainz im Winter von Como ausgeliehen hat, ebnete den in der Bundesliga abstiegsbedrohten Deutschen den erstmaligen Vorstoss in die Viertelfinals eines europäischen Wettbewerbs. Armindo Sieb sicherte den Sieg mit seinem Treffer kurz vor dem Ende. Silvan Widmer wurde nach 74 Minuten ausgewechselt.

AEK taumelt, fällt aber nicht

In der Runde der letzten Acht steht auch AEK Athen mit Dereck Kutesa. Die Griechen, bei denen Kutesa während 52 Minuten zum Einsatz kam, verloren das Rückspiel gegen Celje zwar mit 0:2, zogen nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel in Slowenien jedoch ungefährdet in die nächste Runde ein.

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