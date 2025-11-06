Der Zürcher spielte eine Saison bei Lausannes Conference-League-Gegner Omonia Nikosia – es war kein Zuckerschlecken.

Lausanne-Sport trifft in der 3. Runde der Ligaphase der Conference League auf Omonia Nikosia. Der zypriotische Klub geniesst hierzulande wenig Bekanntheit, doch ein ehemaliger Super-League-Spieler nannte ihn einst sein Zuhause: Vero Salatic.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Duell zwischen Lausanne-Sport und Omonia Nikosia am Donnerstagabend auf SRF zwei live. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf die Affiche ein, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Der mittlerweile 39-Jährige wagte in der Saison 2011/12 einen Abstecher auf die Insel im Mittelmeer. Unterschrieben hat er damals, weil er «sehr ungeduldig» war.

Aufgepasst auf Jovetic

Nach wenigen Tagen in Omonia «wollte ich den Vertrag wieder auflösen und zurück in die Schweiz». Doch Salatic biss sich durch – und das lohnte sich: «Es war spannend, wir spielten in der Europa-League-Qualifikation. Der Trainer setzte dann in der Rückrunde auf mich. Wir wurden Cupsieger und in der Meisterschaft knapp Zweite.»

Im Hinblick auf das Kräftemessen zwischen Lausanne und Nikosia am Donnerstag sagt Salatic: «Es wird ein ansprechender Match. Ich hoffe auf ein Unentschieden.» Bei den Zyprioten hebt er den Routinier Stevan Jovetic (36) hervor. «Solche Spieler wie er sind mit ihrer Erfahrung sehr wertvoll.»

