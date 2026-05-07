Rayo Vallecano gewinnt in der Conference League auch das Halbfinal-Rückspiel gegen Strassburg mit 1:0 und kämpft um den Titel.

Das zweite Ticket fürs Endspiel sichert sich Crystal Palace, das sich gegen Schachtar Donezk mit dem Gesamtskore von 5:2 durchsetzt.

Der Final findet am 27. Mai in Leipzig statt.

Erst seit 2021 spielt Rayo Vallecano wieder in der obersten spanischen Liga. Fünf Jahre später winkt dem bisher titellosen Klub aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas ein europäischer Pokal. Mit einem 1:0 auswärts bei Strassburg zog Rayo in den Final der Conference League ein und feierte den wohl grössten Sieg der Vereinsgeschichte. Bereits das Halbfinal-Hinspiel vor heimischem Publikum hatte man 1:0 gewonnen.

Legende: Nun winkt der ganz grosse Coup Rayo Vallecano kämpft um den Conference-League-Titel. Keystone/EPA/MONAMMED BADRA

Der Torschütze war ebenfalls der gleiche: In der 42. Minute traf der brasilianische Stürmer Alexandre Alemao zur verdienten Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. In der Nachspielzeit scheiterte Julio Enciso mit einem Handspenalty an Rayo-Keeper Augusto Batalla. Strassburg, das im Viertelfinal gegen Urs Fischers Mainz eine 0:2-Hypothek mit einem furiosen 4:0 getilgt hatte, war diesmal im Stade de la Meinau zu keinem Comeback fähig.

Glasner führt Palace in weiteren Final

Im Endspiel bekommt es Rayo mit dem englischen FA-Cup-Sieger zu tun. Crystal Palace liess nach dem 3:1 gegen Wochenfrist gegen Schachtar Donezk zuhause im Selhurst Park nichts mehr anbrennen und gewann 2:1. Ein Eigentor von Schachtars Pedro Henrique brachte die Londoner auf Kurs. Eguinaldo glich für die Ukrainer aus. Nach dem Seitenwechsel war Ismaila Sarr für die Entscheidung zugunsten des Teams von Oliver Glasner besorgt.

Der österreichische Coach, 2022 mit der Eintracht Frankfurt Europa-League-Sieger, könnte sich damit mit einem weiteren Titel verabschieden. Glasner hat angekündigt, den Klub am Ende der Saison zu verlassen.

Sowohl Palace (15. in der Premier League) als auch Rayo (11. in LaLiga) haben den Ligaerhalt in ihren heimischen Meisterschaften übrigens noch nicht gesichert.

So geht's weiter

Um die Trophäe geht es am Mittwoch, 27. Mai in Leipzig. Anpfiff ist um 21:00 Uhr (live auf SRF zwei).

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