Legende: Jubeln sie bald wieder in der Schweiz? Die Spieler des FC Tobol nach ihrem 3:1 in Basel. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Nach der Auslosung in Nyon wissen der FC Zürich und der FC St. Gallen, welches die möglichen Gegner in der 2. Quali-Runde zur Conference League sind.

Beide Schweizer Vertreter haben am 25. Juli zuerst Heimrecht, die Rückspiele finden am 1. August statt.

In der CL-Quali trifft Lugano auf Fenerbahce.

Der FC Zürich bekommt es in der 2. Quali-Runde zur Conference League mit dem Sieger der Affiche Shelbourne FC aus Irland und St. Joseph's FC aus Gibraltar zu tun. Dies ergab die Auslosung am Mittwochnachmittag am Uefa-Hauptsitz in Nyon.

Der FC St. Gallen, der zweite Schweizer Vertreter, wird für sein Auswärtsspiel ostwärts reisen müssen. Entweder treffen die Ostschweizer auf das slowakische Team MFK Ruzomberok oder die kasachische Equipe FC Tobol.

Tobol kennt sich aus mit Schweizer Teams

Tobol? Da war doch mal was... Genau! Im Herbst 2023 – ebenfalls in der 2. Quali-Runde zur Conference League – warfen die Kasachen den FC Basel aus dem Wettbewerb. Nach einem 3:1-Auswärtscoup im St. Jakob-Park reichte Tobol im Rückspiel eine 1:2-Niederlage zum Vorstoss in die nächste Runde.

Die Rückspiele der 1. Quali-Runde finden am 18. Juli statt. Dann kennen die Schweizer Teams ihre Gegner.