- Sion trifft in der 2. Quali-Runde der Conference League auf BATE Borissow (BLR) oder Elbasani (ALB).
- Lugano misst sich mit Dukagjini aus dem Kosovo.
- Die Partien werden am 23. und 30. Juli ausgetragen.
- Harte Brocken zugelost bekommen Thun in der Champions League und St. Gallen in der Europa League.
Der FC Sion ist erstmals seit 9 Jahren wieder im europäischen Geschäft vertreten. Die Walliser haben das dem FC St. Gallen zu verdanken. Der Vize-Meister kann dank dem Cupsieg in der Europa-League-Qualifikation antreten. Sion erbte als Viertplatzierter der Meisterschaft den Startplatz in der Conference-League-Qualifikation.
Auf wen die Sittener treffen, ist noch nicht bekannt. Es wird entweder BATE Borissow aus Belarus oder Elbasani aus Albanien sein. Sion tritt zuerst auswärts an.
Unbekannter Gegner für Lugano
Luganos Gegner hingegen ist bekannt. Die Tessiner treffen auf Dukagjini aus dem Kosovo. Der Klub aus der Stadt Klina im Nordwesten des Landes beendete die Meisterschaft auf dem 4. Rang. Das Hinspiel wird im Tessin ausgetragen.
Vaduz trifft entweder auf Mornar aus Montenegro oder auf Atletic Club d'Escaldes aus Andorra und spielt zuerst ebenfalls zuhause.