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Auslosung Conference League Sion gegen Borissow oder Elbasani – Lugano gegen Kosovaren

17.06.2026, 14:39

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Zwei lächelnde Männer in schwarzen Jacken umarmen sich auf einem Sportplatz.
Legende: Spielen mit ihren Teams im Europacup Mattia Croci-Torti (links) und Didier Tholot. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Der FC Sion ist erstmals seit 9 Jahren wieder im europäischen Geschäft vertreten. Die Walliser haben das dem FC St. Gallen zu verdanken. Der Vize-Meister kann dank dem Cupsieg in der Europa-League-Qualifikation antreten. Sion erbte als Viertplatzierter der Meisterschaft den Startplatz in der Conference-League-Qualifikation.

Auf wen die Sittener treffen, ist noch nicht bekannt. Es wird entweder BATE Borissow aus Belarus oder Elbasani aus Albanien sein. Sion tritt zuerst auswärts an.

Unbekannter Gegner für Lugano

Luganos Gegner hingegen ist bekannt. Die Tessiner treffen auf Dukagjini aus dem Kosovo. Der Klub aus der Stadt Klina im Nordwesten des Landes beendete die Meisterschaft auf dem 4. Rang. Das Hinspiel wird im Tessin ausgetragen.

Vaduz trifft entweder auf Mornar aus Montenegro oder auf Atletic Club d'Escaldes aus Andorra und spielt zuerst ebenfalls zuhause.

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