Urs Fischer holt in seinem ersten Spiel als Mainz-Trainer einen Punkt. Gegen Lech Posen resultiert in der Conference League ein 1:1.

Legende: Mit vollem Elan dabei Urs Fischer. IMAGO / Matthias Koch

Nach fast zwei Jahren ohne Job ist Urs Fischer am Donnerstag auf die grosse Fussballbühne zurückgekehrt. In seinem ersten Spiel als Trainer von Mainz 05 musste sich der 59-jährige Schweizer mit einem 1:1 bei Lech Posen begnügen. Gemessen am Spielverlauf dürfte er mit dem Punktgewinn aber zufrieden sein.

Eine Einwechslung Fischers – Sota Kawasaki ersetzte in der 26. Minute den verletzten Silvan Widmer – führte kurz darauf zum Führungstreffer für die Gäste. Mit einem ersten Ballkontakt drückte der Japaner den Ball zum 1:0 für Mainz über die Linie. Kawasaki stand auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. Ein Einsteigen des Mainzers taxierte der Schiedsrichter als penaltywürdig. Den mehr als nur fragwürdigen Elfmeter verwandelte Mikael Ishak per Panenka zum Ausgleich (41.).

Nach einer gelb-roten Karte gegen Nikolas Veratschnig (66.) drückte Posen in Überzahl auf den Führungstreffer. Die Fischer-Elf hielt jedoch dicht und bleibt als 8. auf Achtelfinal-Kurs. Schon am Sonntag muss der FSV in der Liga bei Bayern München ran.

Conference League