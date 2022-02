Der FC Basel als einziger im Europacup verbliebene Schweizer Vertreter nimmt in den Conference-League-Achtelfinals Mass an Olympique Marseille.

Es ist dies eine hohe, nicht aber unüberwindbare Hürde.

Rot-Blau tritt im Hinspiel auswärts an und bittet hinterher zum Duell im St. Jakob-Park. Gespielt wird am 10. und 17. März.

Eine sportlich spannende und zugkräftige Affiche – und trotzdem realistische Chancen auf ein Weiterkommen. So lässt sich Olympique Marseille, die nächste Aufgabe für den FC Basel, im europäischen Schaufenster auf den Punkt bringen.

00:33 Video Abascal: «Es wird ein offenes Duell» Aus Sport-Clip vom 25.02.2022. abspielen

Ähnlich wie Rot-Blau hat sich «OM» in der heimischen Meisterschaft als deutlich distanzierter Verfolger des Spitzenreiters etabliert. Als Zweiter beträgt das Handicap für die Elf von Coach Jorge Sampaoli nach 25 Runden bereits 13 Punkte auf Leader Paris St-Germain. Die Schweizer sind mit einem Rückstand von 10 Zählern auf den FCZ vor dem Direktduell am Sonntag an Position 3 rangiert.

Zu den bekanntesten Spielern im Kader gehören der französische Nationalspieler Dimitri Payet, Stürmer Arkadiusz Milik oder der von Arsenal ausgeliehene Mattéo Guendouzi.

Beide sind gegen Karabach erprobt

Die Südfranzosen behaupteten sich in der Playoff-Runde, in der das Team vom Rheinknie als ungeschlagener Gruppenerster ein Freilos genossen hat, ausgerechnet gegen Karabach. Gegen die Aserbaidschaner hatte der FCB in der Gruppenphase Bekanntschaft gemacht – und beim 0:0 sowie dem souveränen 3:0-Heimsieg zum Abschluss Vieles richtig gemacht.

04:49 Video Archiv: Basel holt im Dezember gegen Karabach den Gruppensieg Aus Sport-Clip vom 09.12.2021. abspielen

Der Ligue-1-Klub schaltete Karabach nun mit dem Gesamtskore von 6:1 problemlos aus. Insgesamt tat sich der 9-fache französische Meister in der laufenden Europacup-Kampagne bislang eher schwer. In der Europa League gestartet, erreichte das Team hinter Galatasaray Istanbul und Lazio Rom mit 7 Punkten nur den 3. Platz.

«OM» als Novum für den FCB

In seinen Europacup-Kampagnen standen die Basler bereits 7 Mal einem französischen Kontrahenten gegenüber. Olympique Marseille wird für die Equipe von Interimscoach Guillermo Abascal ab 10. März indes Neuland bedeuten.

Zuletzt war der FCB in der Gruppenphase der Champions League 2016/17 auf einen französischen Vertreter getroffen. Gegen PSG resultierte ein 0:3 und ein 1:2.