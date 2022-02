Legende: Remo Freuler und sein Atalanta Der Serie-A-Klub steht gegen einen Bundesligisten auf dem Prüfstand. Keystone

Am Uefa-Hauptsitz in Nyon sind nach dem Abschluss der erstmaligen Durchführung von Playoff-Begegnungen am Abend zuvor die Achtelfinals der Europa League ausgelost worden.

Für Atalanta Bergamo, in der Saison 2019/20 in der Champions League noch bis in den Viertelfinal vorgestossen, geht die europäische Reise gegen einen Bundesligisten weiter. Nach der CL-Gruppenphase unter anderen gegen die Young Boys und Schlussrang 3 sowie dem anschliessenden Ausschalten von Olympiakos Piräus zum Auftakt der K.o.-Phase wartet Bayer Leverkusen.

02:24 Video Atalanta nimmt die Hürde Piräus Aus Sport-Clip vom 24.02.2022. abspielen

Spartak kann Leipzig nicht zu Hause empfangen

Die Deutschen werden seit dieser Saison vom dreifachen YB-Meistertrainer Gerardo Seoane an der Seitenlinie geführt. Leverkusen ist diese Saison ausschliesslich in der Europa League engagiert.

RB Leipzig als Meisterschafts-Zweiter der Saison 2020/21, bekommt es nach erfolgreich absolvierter Zwischenrunde mit Spartak Moskau zu tun. Spartak muss aufgrund des Angriffs Russland auf die Ukraine das Heimspiel auf neutralem Platz austragen. Der dritte deutsche Vertreter Eintracht Frankfurt wurde Leverkusens Gruppengegner Betis Sevilla zugelost.

Der FC Barcelona, namhaftester Klub unter den verbliebenen 16 im «kleinen Europacup», tritt als haushoher Favorit gegen Galatasaray Istanbul an.

Die Achtelfinal-Duelle gehen am 9./10. März in die 1. Runde, die Rückspiele finden eine Woche später am Donnerstag, 17. März, statt. Der Final steigt am 18. Mai in Sevilla.