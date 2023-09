Lugano muss in den Norden und Osten

Lugano trifft in der Gruppenphase der Conference League auf FC Brügge (BEL), Bodö/Glimt (NOR) und Besiktas (TUR).

Die Gruppenphase startet am 21. September und dauert bis zum 14. Dezember.

Der Drittplatzierte der vergangenen Super-League-Saison, der im 4. Topf gesetzt war, wird in in der Gruppe D zwar auf kein Team aus einer Top-5-Liga Europas treffen. Mit Besiktas Istanbul wartet aber dennoch ein Gegner mit grossem Namen auf die Tessiner. Die Türken sind vor allem in der Offensive stark besetzt, unter anderen mit dem Engländer Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar und den aus der Bundesliga bekannten Ante Rebic und Milot Rashica.

Gruppe A Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik (FRO) Gruppe B Gent (BEL), Maccabi Tel Aviv, Sorja Luhansk (UKR), Breidablik (ISL) Gruppe C Dinamo Zagreb, Viktoria Pilsen, Astana (KAZ), Ballkani (KOS) Gruppe D FC Brügge (BEL), Bodö/Glimt (NOR), Besiktas Istanbul, Lugano Gruppe E AZ Alkmaar (NED), Aston Villa, Legia Warschau, Zrinjiski Mostar (BIH) Gruppe F Ferencvaros Budapest, Fiorentina, Genk (BEL), Cukaricki (SRB) Gruppe G Eintracht Frankfurt, PAOK Saloniki, HJK Helsinki, Aberdeen Gruppe H Fenerbahce Istanbul, Ludogorez Rasgrad (BUL), Spartak Trnava (SVK), Nordsjaelland (DEN)

Im Exil in Zürich

Der belgische Topklub Brügge war zuletzt Stammgast in der Champions League und überstand vergangene Saison erstmals die Gruppenphase. Der norwegische Meister Bodö/Glimt schaffte es diesen Frühling bis in die Zwischenrunde der Conference League. Vor zwei Jahren war er in der Gruppenphase der Europa League Gegner des FC Zürich und landete vor den Schweizern.

Legende: Werden europäisch ein paar Kilometer zurücklegen Jonathan Sabbatini (links) und Renato Steffen. Freshfocus/Martin Meienberger

Apropos Zürich: Da das Cornaredo in Lugano für den Europacup nicht zugelassen ist, tragen die Tessiner ihre Heimspiele im Zürcher Letzigrund aus. Erster Spieltag ist der 21. September.